蜜雪兒郡主發起就是愛分享全民網紅日

全國唯一支持公益的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」於12月15日舉辦公益音樂走秀，現場由第二屆獲獎的品牌網紅大使帶來精彩走秀表演，並以公益義賣方式募集新台幣30萬元捐贈「1919陪讀計畫」。主持人Lady Michelle蜜雪兒郡主也於當天發表「1230就是愛分享全民網紅日」的訂定，正式宣佈全民皆網紅的時代已經來臨。

因應消費市場趨勢，全民皆網紅時代來臨

受到新冠肺炎影響，如何振興經濟、創造就業機會，成為前兩年全球積極探討的議題。為此，女力網紅CEＯ Lady Michelle蜜雪兒郡主在去年召集各行各業的專業人士，連結各界資源籌組「亞洲網紅IP產業發展策進會」，擔任「MiiShare101未來網紅大賽」主辦，號召企業一起投入推動，以培育未來網紅、推展台灣在地良品好物為目標，進而擴大產業影響力。

Lady Michelle蜜雪兒郡主表示，在5G使用普及，人手一機打開鏡頭就可以拍攝的時代，「全民皆網紅」早已是一種全民運動，只要願意分享，不分職業、年齡、學歷、男女、種族，都有可能成為具有影響力的自媒體，透過社群經營，打造自己的IP，讓自己的未來變潮牌。

以培育未來網紅為目標，Lady Michelle蜜雪兒郡主發起「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，除了透過賽制設計，培育具備數位製播力、內容創造力、個人品牌力、直播銷售力以及社群推廣力的全方位社群影響者，同時訂下每年號召100個網紅做公益、參賽者目標邁向破百萬流量、網紅年收入破百萬、網紅幫品牌創造百萬業績的「4個100」目標，並成立「台灣良品好物完銷平台」（https://www.taiwan-goods.com/products），讓網紅能得到充分的舞台展現實力，而企業也能藉由專業的帶貨銷售，獲得業績成長。

Lady Michelle蜜雪兒郡主也在「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」公益音樂走秀會上宣布，即日起每年12月30日就是「全民網紅日」，並在「1230就是愛分享全民網紅日」這天共同直播，將台灣優質良品好物銷售到全世界，創造經濟奇蹟。圖／岱瑪金誠公司提供

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」公益音樂走秀精華版將於2023年2月4日晚間八點在靖天電視台首播，中華電信MOD 304頻道及 中南部部分第四台也看得到，此外，在達人導師、大直播主以及MiiShare101未來網紅大賽官方YT（https://www.youtube.com/watch?v=tI8NU2HRy6o）等平台也聯合播出，目標衝破300萬人次的累積觀看流量。