2023台灣燈會於台北士林燈區「臺北表演藝術中心」2/4熱鬧登場

2023台灣燈會於台北「士林燈區」選在士林新地標「臺北表演藝術中心」策展，攜手合作夥伴英業達集團、士林紙業、百晨企業、財團法人台北葫蘆寺及新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院，盛邀民眾於4日晚間6時30分一起到臺北表演藝術中心1樓為士林燈區點燈。

士林區向來以士林夜市、兒童新樂園、士林官邸、故宮博物院等知名景點聞名國內，但除了硬體設施外，更是擁有長年積極開創所有的可能性，以藝術推廣、在地紮根、人才培育、國際連結為方針，不僅要成為藝術呈現的場域，也是藝術家的創意基地，並以成為亞洲共製中心為目標，凝聚台灣及國際藝術的創意能量。

臺北市士林區區長洪進達表示，2023台灣燈會於台北「士林燈區」選在士林新地標「臺北表演藝術中心」策展，其策展概念為融合士林區與臺北表演藝術中心為展望，運用表演藝術中的舞蹈做延伸發想，進而發展出「舞動」及「藝術」兩個主軸，並結合2023台灣燈會在台北主題「光源台北」，利用光影、藝術、舞蹈、表演、遊玩、美食呈現士林燈區主題「光舞藝遊 兔耀士林」。

洪進達指出，主題燈「光兔」由黑川互動媒體藝術團隊及聲音藝術家鄭乃銓共同創作，30隻連續躍動與閃爍的小兔子，以及三區光環境，喜兔廊道與叢林中穿梭兔子的「兔耀Shilin」，聯名合作幽默詼諧温咖啡的温語錄，為士林打造出專屬字句「不一樣的士林 x 温語錄」，運用光影舞蹈讓民眾散步遊玩在士林的「光舞漫步」。

台北士林燈區光環境「兔耀shilin」。圖／于果創意策展團隊提供

士林燈區不僅有賞燈，有更多好吃好玩及深入探訪的系列活動，包含單身聯誼、黃昏走讀、假日展演及抽獎活動，抽獎活動結合在地兒童新樂園、台北市士林夜市國際觀光發展協會及台北市士林捷運商圈創意發展協會，率領士林在地商家共同響應，歡迎民眾一起遊玩賞燈逛夜市，把抽獎好禮帶回去喔。臺北表演藝術中心地址：臺北市士林區劍潭路1號