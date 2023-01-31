和泰樂觀預估2023台灣車市總量45萬台 今年集團將挑戰年度販賣目標16.3萬台

2022台灣車市儘管受限晶片短缺導致缺車影響，全年總市場依舊累售43萬台，比21僅略微衰退。而和泰汽車TOYOTA、LEXUS、HINO三大品牌合計登錄15萬台，順利蟬聯台灣車市21年銷售冠軍！其中TOYOTA登錄逾12.4萬台，市佔率28.7%，不僅勇奪國產車、進口車雙料冠軍，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等四款車更榮登全年乘用車Top 10；LEXUS所屬RX、NX、UX則分別在豪華中大型、中型、中小型SUV級距贏銷售冠軍，ES則在豪華中大型房車級距榮登冠軍；商用車部分，拜TOYOTA及HINO商車暢銷，和泰在商用車3.49噸(含)以上市佔率高達32.4%，連續在總市場二連霸！

TOYOTA去年勇奪國產車、進口車雙料冠軍，其中COROLLA CROSS更再次摘下單一車款銷售冠軍！ 圖／業者提供

展望2023，雖有台灣整體經濟有成長減緩疑慮，但因全球車用晶片短缺可望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，和泰汽車樂觀預估今年台灣車市規模可達45萬台，比去年大幅成長：集團則將挑戰16.3萬台三品牌年度販賣目標。今年和泰三大品牌亦將推出多款新車，包含首季將導入之TOYOTA全新跨界旗艦跑旅CROWN、下半年將引進大改款ALPHARD；LEXUS預定引進首款純電豪車RZ450e、採雙動力編成之大改款LM；商用車方面則將引進日野完成車、COASTER、GRANVIA特裝車、新能源巴士。

LEXUS旗下RX、NX、UX車系去年各在豪華中大型、中型、中小型SUV級距贏得銷售冠軍。圖為全新上市的LEXUS RX。 圖／業者提供

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service (MaaS)為願景，致力於服務每位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型，結合和泰Pay、Points、聯名卡等數位新服務，打造「和泰集團MaaS生態圈」。和泰預計今年共享服務iRent會員數將多達180萬，汽機車總數將突破1萬3千輛；yoxi計程車隊會員數將達到100萬，車隊司機將可突破8,000名，擴大全台服務；HOTAI購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標3億元；更計劃上線和泰集團「全旅運規劃平台」，完備移動服務事業。

企業永續發展方面，和泰汽車結合本業資源積極投入ESG，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求。和泰集團「原夢國家隊」贊助具有天賦及才華的泰雅族兒童合唱團，今年將協助合唱團出國比賽，登上「圓夢舞台」；「移動公益幸福行動」透過yoxi接送服務，協助弱勢兒少移動需求，除了現有合作縣市新北市及台中市，再擴展2個公益服務縣市；「台灣原生動物守護計畫」將持續合作行政院農委會特生中心，號召大眾一起加入守護本土石虎行列。