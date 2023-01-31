超專業越南旅遊 盡在遠龍國際旅行社！

「嚮往在世界最美之一的潔白色沙灘徜徉嗎？」「探訪過美麗海岸線伴陪的古文明嗎？」遠龍國際旅行社，為您規劃了一系列越南吃好、玩好、住得好的超CP值樂悠游旅程，並陪您踏遍著名IG打卡景點，快來，保證讓您不虛此行！

請您睜大眼睛看仔細囉：有「東方夏威夷」美譽的越南峴港是個靠山靠海的港口城市，景點非常豐富，有古蹟與世界遺產，更有美不勝收的白沙灘海岸，加上馳名世界的巴拿山黃金佛手橋，以及高CP值的龍蝦等豐盛海鮮大餐，和那無敵海景酒店都足以令您流連忘返，是親朋好友相揪探訪的最讃度假勝地！還有、還有，網美IG打卡的美到不可思議的景點，不去遺憾，到了絶對是物超所值的難忘回憶！

最是驚豔的黃金佛手橋，位於峴港巴拿山Fantasy Park夢想樂園，從空拍的角度看，一雙巨大的佛手從峭壁中伸出，捧著黃金橋天空步道，配上遠處翠綠的山景與藍天白雲相輝映，景色令人嘆為觀止。

如此不容錯過的旅程，也深入越南中部的會安歷史古鎮，此處的房屋建築大多具有傳統形式，其歷史可追溯到17至19世紀，又有寺廟穿插在越南的傳統建築和法國殖民風格的建築中，瀰漫著一種與世隔絕的神秘氛圍，漫步其中，猶如置身拍案驚奇的世外桃源！

照過來：系列旅程的另一重點，非美山聖地莫屬，它有越南版的小吳哥窟之稱，距離會安古城約50公里，地處一個兩公里寬的山谷內， 被兩側的山脈包圍，是世界文化遺產之一。另一個美景為美溪沙灘，擁有綿延約10公里的白色沙攤，曾經被評選為全世界最美的六個海灘之一，最適合望著藍天白雲愜意地走在沙灘上。

隨著疫情和緩，國門大開之際，遠龍國際旅行社，為您精心策劃的此一越南深度旅遊行程，匠心獨具地為嘉賓打造一個精彩、歡樂、安全的國外旅遊好行，機不可失、時不可待！