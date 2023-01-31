萬國萬佳顧問集團 亞洲一站式法律服務網

萬國萬佳法律顧問集團(Louis Group)，一個誕生於台灣，擁有 50 年豐富經驗、亞洲視野與國際級水準的綜合型法律服務集團。集結一流的專業，從法律、智財管理到企業經營，一次滿足客戶所有需求。客戶權益是集團存在的意義、發揮力量的核心。集團目前分布台北、台中、曼谷、上海與東京，未來持續打造跨區便捷服務網，將台灣法律服務推向國際賽道最前線。

執行長俞伯璋律師 打造集團式法律顧問團隊

萬國萬佳集團執行長俞伯璋律師，原為理工背景的科技新貴，後加入萬國專利商標事務所擔任專利工程師，於考取律師後創辦遠東萬佳法律事務所，致力於整合式及一站式的法律服務。俞伯璋10餘年的律師生涯，除了持續招募精通多國語言的高效能團隊外，亦集結科技、生化背景律師群，與素質頂尖的專利師，一流技術人才齊心，為客戶的商業發展奉上加乘綜效。

於2018年，俞伯璋律師開始配合政府南向政策發展東南亞法律業務，於集團台北總部陸續配置印度律師、泰國律師、越南法務等團隊，亦同步輔導東南亞在台新創團隊，促進雙邊技術與人才交流, 獲得台灣政府表揚。於2021年11月，由時任僑務委員會委員長童振源頒發全球僑民法律諮詢顧問團證書給俞伯璋律師。

俞伯璋律師領導的團隊，於訴訟及商務非訟案件均有豐富實績，擅長按客戶所需組成最適合的陣容，以精準不偏不倚的策略，追求最佳解決方案，服務簡潔高效、靈活獨到。集團中本國及跨國之律師、會計顧問與專利師團隊，專業診斷、健全企業體質，助客戶在複雜商場掌握先機。

於萬國萬佳法律顧問集團(Louis Group)體系中，目前所包含的商業實體有萬國專利商標事務所(負責全球專利商標申請業務)、遠東萬佳法律事務所(負責台灣及全球總法律顧問及訴訟業務)、國萬企管顧問股份有限公司(負責台灣企業管理顧問業務)、國萬泰國法律事務所(負責泰國法律顧問及訴訟業務)、遠東萬佳法律事務所台中所(負責台灣中部南部地區法律顧問及訴訟業務)、萬國萬佳集團東京辦公室(負責日本法律顧問及智財業務)、上海萬加顧問有限公司(負責中國專利商標申請及法律顧問業務)與亞卓立群股份有限公司(負責東南亞人才創業輔導業務)。目前集團約為 200 人，專業技術人才占 85%。全體成員以客戶權益為信仰，集團高品質服務巨輪得以不停轉動。

執行長俞伯璋律師表示關於2023年的發展計畫，越南是下一個布局的國家，規劃在北越(河內)及南越(胡志明市)建置法律服務團隊，期待未來能作為台商及台灣政府強而有力的法律靠山。