原價屋用原價抓住客群 用蝦皮走進人群

原價屋善用蝦皮商城，創下單日 3,000 萬業績、年營收 10 億

「這些都還好，我直接帶你們去『原價屋』！」近期於世貿參展時，原價屋電腦股份有限公司行銷企劃部林榮邦在無意之間，聽到會場一名青少年向身邊朋友這麼說。那時便發現，從 2020 年 8 月進駐蝦皮商城後，原價屋不僅更加鞏固既有的電腦 DIY 專業組裝客群，也透過蝦皮商城走進人群，成功觸及一般使用者，賣場粉絲數亦在短短兩年內突破 28 萬。

成立超過 30 年的原價屋，當年以開創性的「一頁式估價網頁」突破價格不透明的電腦組裝市場，躍升為台灣電腦零組件的重要報價指標。而今，本身擁有官網的原價屋，除了針對客製化商品保留一頁式估價系統，也善用蝦皮商城的聊聊工具與多元金流、物流服務機制，將官網行銷文案導流到蝦皮商城，不僅在 2020 年 10 月搭上顯示卡搶購潮，單日創下門市 2 倍營業額，更於 2020 年「11.11最強購物節」活動當日營業額一舉突破 3,000 萬元。

圖片來源：翻攝自原價屋官網

領先產業開創一頁式估價網頁，以「原價」抓住專業客群

1990 年代台灣 PC 產業開始萌芽，當年的光華橋下商場也成為電腦組裝、零組件與周邊銷售的重要聚集地。由於電腦組裝市場單價高、毛利低，多數業者為了確保一定利潤，顧客往往得親自上門選購並展現出購買意願，才能順利取得紙本報價。

當同行們拚命掌握價格，原價屋反其道而行，推出「一頁式估價網頁」，彙整商品型號、價格等資訊供全台灣消費者參考。此舉不僅讓原價屋打破價格不透明的市場，成為台灣電腦零組件的報價指標，也讓他們「走出」台北市光華商場、「走進」全台各地的專業客群。

跨入行動時代後，筆電、平板與手機取代了電腦的多數功能，整體市場對 PC 需求減緩。但原價屋今天在全台灣仍有 17 間門市，與高峰期相去不遠。不只如此，其官網的新品開箱文章流量不輸專業 3C 媒體，而去年 12 月為期三天的電競嘉年華，現場電競選手所使用的設備也幾乎由原價屋提供。

PC 黃金年代已逝，為何原價屋仍能靠著組裝電腦，在市場佔有一席之地？原價屋電腦股份有限公司電子商務部黃政哲認為，組裝電腦難以被取代，因為每個人需要的電腦功能都不同。「它就像改裝汽車，藉由『創造需求』來告訴使用者——數位領域不只有手機、平板或筆電，你也可以選擇擁有更高畫質、更流暢的體驗。」

原價屋在短短時間內獲得預期以上的成效，不僅賣場粉絲數突破 28 萬，超越在臉書經營多年的粉絲專頁人數，營業額也攀升至年營收 10 億元。圖／蝦皮購物提供

進駐蝦皮商城，走進人群：原價屋的「第 18 間門市」首檔雙 11 營收3,000 萬元

但原價屋的優勢，可不只有價格而已。多數同行考量倉儲成本，中高價位的周邊商品往往只準備少量現貨；相較之下，原價屋除了經常在實體門市備足中高價貨品，官網的行銷文案也持續為客戶商品帶來曝光。因此，當特定商品大賣、市場缺貨時，原價屋也能憑藉著與上游廠商合作長達 30 年的穩固關係，順利取得熱門商品貨源。

例如：2020 年底加密貨幣帶動挖礦潮興起，全台各大通路的顯示卡幾乎「一卡難求」。那時，原價屋是擁有最多貨源的業者，儘管將蝦皮商城的賣場視為原價屋的「第 18 間門市」，但首次進駐電商平台的原價屋起初僅對電商抱著試試看的心態，且才剛剛開始試營運尚未對外宣傳，沒想到藉由網路社群口耳相傳，高單價顯示卡一上架就秒殺缺貨，創下相較實體門市單日 2 倍營業額，一個月後的雙 11 活動當天整體業績更突破 3,000 萬元。

親自感受到電商的威力與造節效果，原價屋於是特別成立電商部門，並增設一整層樓空間，專門處理來自蝦皮購物的訂單，順利在同年底的雙 12 檔期間扎好馬步，再度創造較雙 11 翻倍的業績！原價屋也善用自身多年協助客戶組裝電腦的經驗，在蝦皮購物上架電競主機、套裝小主機等半客製化商品，以滿足追求高效能 PC 電腦但礙於技術關卡遲遲難以下手的新一代客群。

至於原有的客製化組裝電腦商品，由於技術層面較高，客服得在訂單成立前不斷與顧客溝通需求才能確認報價，後續也可能因為產品相容性問題，進而得修改規格、更正報價。因此，官網針對客製化商品的一頁式估價系統產業地位仍不可撼動，但為了與大環境消費習慣接軌，同時省去自建電商、串接金流的難題，原價屋也積極運用蝦皮購物多元的金流、物流服務機制，將非客製化需求的商品行銷文案導流到蝦皮商城的品牌旗艦店。

「蝦皮讓我們『走進』人群，讓更多人知道我們。」想起在世貿參展時聽見的一段路人對話，林榮邦指出原價屋在蝦皮商城品牌旗艦店的角色定位。進駐前，原價屋曾希望能打造品牌旗艦店成為「第 18 間門市」；如今也在短短時間內獲得預期以上的成效，不僅賣場粉絲數突破 28 萬，超越在臉書經營多年的粉絲專頁人數，營業額也攀升至年營收 10 億元。同時，從官網下單的客源也不見減少，可見於蝦皮商城創下的成績不僅驚人，更是來自於全新的客群。

圖／蝦皮購物提供

原價屋觀察發現，蝦皮購物的月月盛典就如同百貨公司周年慶，能瞬間帶來大量湧入的訂單，與自家官網的銷售策略是「互補」效果，更關鍵的是，台灣許多消費者早已養成習慣在特定時間購物。

月月盛典、蝦皮 x Meta 廣告、聊聊交叉運用，拉動中高階消費客群

於是，在月月盛典活動開跑前，原價屋會彙整相關商品的購物清單懶人包，發布在官網與社群平台，並附上賣場與優惠券連結，事先「預告」給有興趣的潛在消費者。

他們也結合蝦皮 x Meta 廣告，讓主打廣大受眾的臉書與主打精準受眾的平台去識別化消費數據能發揮個別長處，並依據產品價格、規格、消費者心理需求等特性來設計關鍵字。例如：針對遊戲玩家主打「2K 光追穩跑」，針對創作者主打「轉檔省 1 小時」等關鍵字。

此外，為了降低高單價商品退貨後得自行吸收的整新成本，原價屋援引過去 30 年的組裝電腦客服經驗，運用蝦皮購物「聊聊」與顧客事先溝通商品需求、處理售後服務，讓退貨率維持在一定比率內。

透過月月盛典、蝦皮 X Meta 廣告與聊聊等行銷工具，中高階消費族群成功向原價屋位於靠攏。以儲存硬碟為例，原價屋旗下實體門市的銷售主力多半是單價在千元上下的 1TB、2TB 硬碟；而在蝦皮商城的品牌旗艦店裡，單價近萬元的 18TB、20TB 等高容量儲存硬碟，卻經常在月月盛典期間創造高銷量。

30 年硬實力結合數位平台新工具！原價屋 x 蝦皮商城攜手找到新客群

搭上台灣 1990 年代的 PC 熱潮，原價屋透過網路報價系統，走出台北市光華商場、走進全台各地專業客群。而今，原價屋再透過蝦皮商城大流量持、數位行銷工具、月月盛典等優勢，讓這間線上的「第 18 間門市」成功走進人群。

圖／蝦皮購物提供

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