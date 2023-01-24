走春到臺灣工藝中心 震撼光雕秀工藝之美

「相揪逗鬧熱－2023工藝行春・旅物・SHOP」送上7大好禮

過年走春就是要熱鬧聚在一起。國立臺灣工藝研究發展中心自年初二（1/23）起至年初八（1/28）舉辦為期7天的「相揪逗鬧熱－2023工藝行春・旅物・SHOP」，民眾可以透過樂聲、光雕秀、展示、DIY體驗等方式欣賞工藝之美。

「相揪逗鬧熱－2023工藝行春・旅物・SHOP」包括樂音好禮、展現好禮、體驗好禮、閱讀好禮、秀見好禮、夜光好禮及旅物好禮等一系列七大好禮活動。其中，自大年初二至初八，每天晚上6點至8點半在工藝文化館旁夜光草坪，每半個小時都會放映一場以「旅物・SHOP」為主題，將「傳統工藝」與「數位媒體」跨領域結合的光雕投影秀。光雕投影一開始是透過禮物盒的展開，以3D及動態影像呈現工藝家作品。利用工藝文化館外觀特點，將各類工藝品以投影在建築物外觀上，搭配不同特色音樂，完美展現「自然之禮」、「平衡之禮」、「循環之禮」、「生命之禮」、「包容之禮」等綠工藝之核心價值。

光影讓園區處處是拍照夯點。圖／工藝中心提供

建築物在光影映照下特別美麗。圖／工藝中心提供

光雕投影秀震撼演出。圖／蔡淑芬

敲打國產材樂音，聽擊樂的多元聲音

臺灣工藝研究發展中心更網羅全台各地音樂團體輪番來到生活工藝館陽光草坪吹奏不同風格樂音，讓休假的民眾可以徜徉在大草坪聆聽各種不同樂聲。這次參與演出的樂團有：陶笛阿志、Echo Jazz Band、KosWing Big Band（狗尿運爵士大樂團）、純粹人聲樂團、敲 打擊樂團、高雄鼓道場、木吉他、聞韶軒絲竹室內樂團、台灣竹樂團、大肆萱羊、原舞曲文化藝術團、鐵擊等，其中，「敲 打擊樂團」是由三位在英國皇家伯明翰音樂學院學習擊樂而結識的三位青年音樂家，他們回國後，致力推動多元擊樂演出，這次，他們採用由國立台灣工藝研究發展中心及語木工作有限公司合作發表的國產材設計的國產材樂器，並以演奏《敲打國產材》為曲目，將在大年初四演出，想要一窺國產材可以變幻成什麼樂音，初四趁假期安排走春工藝中心。

我們生活中隨處可見工藝，工藝材質有木、竹、石、陶等等，每一種材料所做出的工藝有其生活中的應用及發展出不同的藝術形式，例如木工藝，成就雕刻藝術；竹工藝，成就編織藝術，現在工藝設計館正在展出「工藝合創實驗劇場」，以工藝為媒介、美學為加值，藉由體感到聲音互動中，感受材料的創新性。在生活工藝館5樓也正在展示臺灣工藝百年，在過去100年間，透過該展示了解臺灣工藝如何演變，它們又如何從應用走向風格與塑造之路。此外，到了晚上，園區的燈光造景更是愛好攝影者絕佳拍攝場景，藉由光影效果，園區的角落馬上搖身一變名信片中的美景。

手作工藝，為生活找美學

工藝中心籌劃多項體驗好禮，讓民眾可以體驗各種不同工藝之美。圖／工藝中心提供

希望能動手作的民眾，工藝中心也籌備多項「體驗好禮」。可體驗「3分鐘藝術人像畫」、「木刻版年畫」拓印，也可以手感絹印春聯和剪紙圖卡製作、竹藝、藍染、漆藝、陶藝、金工等體驗，讓大朋友，小朋友都能藉此認識在我們生活中，可以運用各種材料創造不同的工藝。參觀之餘，也想要買些工藝達人作品，主辦單位在活動期間也籌辦「綠工藝市集」，在市集中找好物，為生活增添色彩。

「相揪逗鬧熱－2023工藝行春・旅物・SHOP」集好看、好聽、好做、好買、好文藝，值得年假期間走一趟草屯的臺灣工藝研究發展中心，寓教於樂。

活動日期：1/23（初二）- 1/29（初八）

活動時間：09:00-20:30

活動地點：國立臺灣工藝研究發展中心（南投縣草屯鎮中正路573號）

活動網址：https://reurl.cc/ROM6Oz

洽詢電話：049-2334141分機317