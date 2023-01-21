仰德台日賞金王逐洞友誼賽 李玠柏贏9洞最賺、比嘉一貴贏6洞居次

「仰德台日賞金王友誼逐洞賽」日昨（1/20）在新竹新豐球場圓滿完賽！2022日巡賽賞金王比嘉一貴應贊助商仰德集團的邀請，與2022台巡賽獎金榜前三名詹世昌丶李玠柏與洪健堯進行了一場逐洞賽（Skins Game），在強勁風勢下，四人進行了18洞緊張刺激中帶著友誼切磋的競逐後，李玠柏技高一籌，以獲勝九個洞贏得冠軍；比嘉一貴贏六個洞居亞，詹世昌勝三個洞名列第三，洪健堯第四名；每個人都獲得一份獎品與祝福過年的一個紅包，贊助商仰德集團祝他們今年在各巡迴賽中好運旺旺，戰績如活力脫兔強強跳！

仰德集團董事長許育瑞親頒獎金和獎品給贏得最多洞的名將李玠柏。 圖／ 鍾豐榮攝

這是TPGA首次舉辦台日賞金王友誼賽，並且是在春節前一天帶給球迷一場驚喜高球饗宴，四位台日頂尖選手都是仰德集團贊助的球員，在新豐球場的西區與東區進行十八洞的逐洞賽。現年27歲的比嘉一貴去年在日巡賽拿下四勝，以總獎金兩億多日圓，榮登賞金王寶座。來自沖繩縣的他是台灣女婿，且從2021年起便成為仰德集團的贊助選手；儘管身高僅158公分，但這位個頭矮小的球員，在賽場上卻如巨人般有存在感，所以也有「日巡小巨人」稱號，除了賞金王頭銜，他也獲選年度最佳球員並拿下平均最低桿獎。而去年戰績豐碩的詹世昌，也贏得台巡賽四冠，並在亞巡賽贏得兩冠（包括台灣三商名人賽及泰皇杯賽Royal’s Cup），另有兩場獲得前五，亞巡賽獎金排名第六；再加上另兩位台灣頂尖好手，2021年奪五冠的台巡賞金王李玠柏（2022年台巡賽獎金排名第二）與2022奪下台巡四冠及獎金排名第三的洪健堯這兩位台巡中生代好手，這四人的「友誼切磋逐洞賽」，絕對是一場精采賽事。

2022日巡賽獎金王比嘉一貴揮桿英姿。 圖／ 鍾豐榮攝

冬陽乍暖下，四位球員全程施展最佳球技，尤其是昨晚才自夏威夷比嘉一貴毫無首次打新豐球場的生疏，開賽雖在第二洞開球出界，不過因為前兩洞都是平手，勝果累積至第三洞三桿短洞，他發揮鐵桿與推桿的精準度，率先以7呎小鳥推桿拿下三個洞勝利，接著又在第四洞以5呎小鳥推桿再度獲勝，累計四個洞勝。第五洞五桿長洞洪健堯與李玠柏分別以8呎與9呎抓鳥戰平，第六洞三桿短洞則是詹世昌與比嘉一貴分別15呎及12呎小鳥推桿打平，而李玠柏在第七洞距洞5呎第三桿推進抓鳥，收走五至七洞累積三個洞的勝果。比嘉一貴在第八洞再次收下5呎小鳥推桿的第四個洞獲勝。詹世昌在五桿長洞的第九洞拿下6呎一推小鳥，終於開胡；其後又在第11及12洞射鳥拿下兩個洞勝利，其中第12洞38呎的長推桿抓鳥最精采，至此總計贏三個洞。

而李玠柏後九洞則是先在第10洞以精準的鐵桿把球送至距洞一呎，輕鬆抓鳥獲得第四個洞勝利後，由於四人從第13至16洞戰績都是平手，李玠柏在第17洞三桿短洞又是一記準確鐵桿，打上果嶺距洞4呎，一推進洞抓鳥，一舉收獲五個洞的勝果，累積九個洞勝利；詹世昌則是第二桿距洞16碼，切桿撞旗桿進洞又彈出停在洞口，未能與李玠柏打平，十分可惜，引起球迷一陣嘆息。最後一洞五桿長洞，四人都是三桿打上果嶺，詹世昌距洞10呎，在洞口轉了一圈就是不肯進洞，未能成功捉鳥，而比嘉一貴距洞3呎，一推抓鳥，拿下他在此賽第六個洞的勝利。

洪健堯今天開球與推桿都未能發揮出水準，雖偶有佳作，在第五洞與第13及14洞都抓下小鳥，逼平李玠柏及詹世昌，但是獲勝洞全場掛零，不過仍獲得獎品與紅包各一份。他說，雖然因休假剛返回崗位，且今天風大沒有發揮得很好，但是要特別感謝許董在過年前舉辦這場比賽，驗收一下選手們的工夫。

贏得冠軍的李玠柏賽後表示，剛下場時情緒很亢奮，「因為很久沒有打這樣刺激的逐洞賽！」他說，熱身及比賽時，看到來了這麼多觀眾到場加油，也感到很興奮，現場一片歡樂氣氛。對於獲勝，他說，全場很專心盡力打，尤其後九洞，氣勢打起來，就一直盡量保持下去！他指出，因為今天風大，多半拿小雞腿桿或三木開球，轉場後才改拿一木開球；而今天獲勝關鍵是一舉收下累積五個洞勝果的第17洞三桿短洞，一桿打上果嶺，一推抓鳥。

名列第三的詹世昌則說：「這場比賽是一場難得又很好的交流，也很好玩！」他提及他與比嘉一貴在日巡賽有不少機會同場競技，而李玠柏在業餘青少年時期與比嘉一貴也有過不少直接交手的經驗，大家都算彼此熟悉，雖然他三年前轉職業後，大家幾乎未曾碰面，不過今天大家還是很輕鬆地交流丶切磋球技！詹世昌指出，雖然比嘉一貴從未曾打過新豐球場，不過因為球場距離不長，他的木桿與鐵桿可以很快地適應場地，加上他出身沖繩，屬於島嶼氣候，天氣與風勢強勁與新竹很像，因此比嘉也很會打抗風的低球，這些都是他的強項，因此他能拿下日巡賽賞金王，實非浪得虛名。

比賽罕見，台日頂級名將加持，吸引眾多球迷前來觀戰。 圖／ 鍾豐榮攝

而比嘉一貴則是表示，今天自己木桿開球的表現不夠理想，打逐洞賽應該是要替自己製造更多抓鳥機會，不過今天沒有發揮出水準，加上新豐球場很具有挑戰性，風大，球道窄，尤其是後九洞更窄，在強風下更具有難度，他還說沖繩的風沒有新豐大。他也提及，從1/15結束在夏威夷的美巡Sony公開賽後返回日本，又馬不停蹄地去九州，前一晚才抵台，確實是有點疲倦。他說：「今天很開心能與三位選手一起進行這項友誼賽，與大家很愉快地打球聊天，三位台灣選手的控球工夫都很好！」他提及從來沒有打過逐洞賽。許多球友很好奇他個子小卻能打出開球平均距離（落地距離）285碼，他回答說，因為他從大學時期就開始做重訓，同時加強自己下盤與上身的力量，一年前也開始依自身狀況及以本身體重做重訓，保持自已的擊球力量。他將在台休假10天，很期待首次與台灣太太及一歲多的兒子在台灣過春節，他覺得台灣的東西都很好吃，最喜歡吃的是小籠包，他覺得台灣的人都很親切，令他印象深刻。他也表示，初為人父以後，兒子成為他努力再努力的活力泉源。

今天有不少台灣球星也來追球星，包括LPGA前球后曾雅妮，開完髖骨手術不久，拄著枴杖都要來現場看這四位球星比賽；台巡女將劉嬿丶吳曉玲及奧運高爾夫教練曾秀鳳丶前日巡女將黃玉珍及台北市立大學副校長王宏宗等都到場觀戰。這場友誼逐洞賽也等於為台灣高壇2023男子賽事做了精彩的開場！