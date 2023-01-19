人物專訪—相即設計 呂世民總監

呂世民總監身著Stefano Ricci詮釋不凡身影，以品味空間贏得層峰客戶

位列世界頂級男裝品牌前五名的Stefano Ricci，今年迎來50週年！擁有「領帶之王」、「男裝界勞斯萊斯」的美譽，Stefano Ricci為層峰紳士們帶來白金鑲鑽鱷魚皮腰帶、多種珍稀材料混製而成的訂製西服與休閒服飾，重新打造高端紳士品味標準，更讓「低調奢華」成為尊爵不凡的代名詞。「相即設計」呂世民總監是為Stefano Ricci的忠實客戶，他將談談這個獨一無二的品牌是如何滿足層峰人士對生活品味的追求。

Stefano Ricci為世界前五大頂奢時裝品牌，「男裝界的勞斯萊斯」之稱享譽國際。圖／相即設計提供

操刀無數知名豪宅空間設計的相即設計呂世民總監，對Stefano Ricci旗艦店空間印象深刻，針對石材運用與空間細節讚不絕口。「義大利佛羅倫斯的百花大教堂穹頂上就有一個同 Stefano Ricci 一樣八角形的裝飾開口，不但象徵人與神溝通的管道，當日光射入教堂內時，如同神蹟般的光景就在眼前展開！而Stefano Ricci就是把這樣觸動人心的元素強調出來，將八角形符號揉入空間中，我們也能看見象徵王者的老鷹圖騰，表現出他尊貴不凡、承襲文藝復興時代工藝美學極致的態度。」呂世民說道。而店中的石磚則是高標準工藝技巧的產物，以石材成功仿效織品、皮革常見的紋理。Stefano Ricci的旗艦店之所以能觸動呂世民總監，是因為Stefano Ricci其 實也擁有為層峰人士客製化豪宅裝潢、傢俱及大型遊艇室內裝修設計的經驗與實力！

知名設計師 呂世民先生現身說法符號及設計美學

相即設計 將工藝注入在每個作品靈魂中

每位設計師總有自己對穿搭的美學堅持，Stefano Ricci的獨特面料與設計，吸引了呂世民的目光，高質感與知性俐落的風格正符合他對自身形象的期許。同時，Stefano Ricci帶來的舒適與自在感，讓呂世民在忙碌的工作場合如虎添翼。對於常常接觸高端客戶與開發商的他而言，內斂而不彰顯、華麗而不喧囂的服裝最能全是他對「極致質感」的感知。「Stefano Ricci致力打造男裝界最頂級奢華的表徵，就像我們『相即設計』在做設計時，總會專注於細節、將材料發揮至極致，更將工藝這件事注入在每個作品靈魂中。這是我認為Stefano Ricci的服裝製作與我們空間設計的相似之處，這也是一件辛苦但值得堅持去做好的事情。」呂世民分享。

Stefano Ricci瓷器系列包含精緻餐具、茶具和咖啡用具及瓷器，鮮豔的色調以純鉑金和純黃金等貴重金屬融為一體，營造出獨特的詮釋。圖／相即設計提供