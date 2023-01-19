台灣優格餅乾學院 在台灣做世界的餅乾

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台灣唯一以餅乾為主題的觀光工廠，聳立在彰化線西的田野中，在貓頭鷹校長的帶領下，結合餅乾魔法的意念，時不時飄散出令人垂涎三尺的餅乾香味，期待大家來一趟，體驗獨具創意的冒險故事♥

餅乾學院School of cookie 是一座充滿童心的城堡，秉持「Simple life, happy life」生活，簡單就快樂的心，我們從教育、環境、地方發展一步步落實。

創造美味又令人安心的餅乾與伴手禮，讓家人與朋友可以一起享用，我們發現，只要每一步都走對，這條路就會越來越寬廣，鄉間小路也能走出餅乾大道，偏鄉的餅乾，也能賣到全世界。

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營業時間：Mon-Sun 09:00-18:00

服務專線：04-7582448

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