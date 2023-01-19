Asiagogo亞洲購與好好聽文創搶攻後疫情商機

籌組直播國家代表隊 協助台灣在地品牌零售新賽道

春節將近，又到了採購年貨、年菜的日子! 為了準備過節所需要的物資，以往大家都喜歡到各地的年貨大街採買；因應後疫情時代，一場融合線上線下虛實整合的「OMO年貨大街」，於過年前全天不斷電從白天至晚上在人氣直播上開賣，民眾除了可以體驗商店不打烊、付款無現金的便利，更毋需忍受人擠人搶辦年貨的麻煩，同時還可以享受超殺優惠折扣。當天，除許多台灣知名品牌亮相，也邀請多個關懷弱勢的慈善品牌共襄盛舉，八點檔男神張雁名、台韓混血藝人綠茶及台大獸醫系偶像蔡祥分別受邀出席，壓軸來賓前台北市長柯文哲，都連袂現身力挺這場年貨大街活動。

圈粉經濟幫在地品牌找出路拓展無限商機

「Asiagogo亞洲購」與「好好聽文創」強強聯手，希望藉由時下年輕族群最喜歡的直播魅力，擦亮原本隱藏在台灣巷弄的好品牌。像是李前總統登輝先生一手孵育台灣人的和牛「源興牛」，這次上桌和牛火鍋年菜與和牛香腸，還有在日本紅透半邊天的百年老牌「泉發蜂蜜」都堪稱「台灣之光」! 近來爆紅的台北女子圖鑑影集相關企業富帝食創出品的藝人海裕芬「嚕嚕姑滷」滷味品牌，特色十足且超級療癒系 ; 以及跨越多個年代的老眷村口味醬料「向記食品」等都是台灣非常值得品嘗的好味道。

好好聽文創董事長潘祖蔭表示:雖然疫情逐步解封，但國人的消費型態已經產生質變，接下來打算籌組直播產業國家隊，一方面協助台灣許多中小企業品牌拓展能見度，同時也讓後疫情時代百業蕭條的台灣困境，透過這個方式及通路發光發熱 ! Asiagogo亞洲購執行長李哲侖也認為，很多人誤解直播就是靠顏值還有粉絲打賞才走紅，但其實圈粉經濟結合直播的多元化及未來性，將能帶領台灣新零售產業突破更高境界，因此期望藉由未來一連串的OMO活動，扭轉大眾對直播產業的刻板印象。

新零售產業成為後疫情時代加速品牌數位轉型的亮點

事實上從2020年起，受到新冠疫情影響，全球經濟受到劇烈衝擊。民眾在生活型態驟變的情況下消費習慣也隨之轉變。對企業而言，數位轉型不只迫在眉睫，而且品牌為了維持營收，開設線上通路、拓展「零接觸」、「直播導購電商」商機也勢在必行，唯有快速啟動一個新零售全通路平台，否則企業將難以在後疫情時代存活。

根據統計，目前台灣12歲以上的上網人口高達1,898萬，其中97.9%皆使用手機上網。既然手機成主要購物媒介，行動電商城躍居零售要角，而台灣行動電商市場發展速度又高過全球平均值，這就是為什麼越來越多廠商開始大量選擇以直播作為銷售的重要方式，因為根據數據分析，觀看直播的顧客購買機率較一般增加81%，看到這種風口下的趨勢商機，品牌當然得善用新零售抓住VIP。