美商WRC & WRCP導入台灣首輛Volvo電動中卡

太古商用汽車肩負對於自身的嚴格期許，響應台灣運輸業的綠色永續轉型，全面引進Volvo電動卡車全系列，為台灣的永續淨零運輸，鳴槍起跑。

位於高雄岡山的美商世界資源亞太公司(WRC & WRCP PACIFIC,LTD.)，為世界首屈一指的環保廠商。作為全台灣最大的重金屬污泥回收處理廠，WRC & WRCP致力於減少人造廢棄物對環境的影響，並從中獲取再生資源。WRC & WRCP希望通過自身的行動，為保護環境做出實質貢獻，達成企業社會責任與營利之間的平衡與雙贏。鑒於彼此理念十分契合，太古商用汽車與WRC & WRCP結成最佳合作夥伴，WRC & WRCP成為Volvo電動中卡的首位交車客戶。

Volvo電動卡車全系列18.5~46噸登場，並為客戶提供完善的全方位解決方案(total solution)。

致力追求頂尖的WRC & WRCP，為了能夠使用最優異的綠色運輸，選擇採用Volvo電動卡車。由於Volvo電動中卡具有高效率的電動馬達，低噪音、零排放，有別於傳統柴油引擎，大幅度消弭動力系統震動，延長零件壽命，保養費用可減少30%之多，能源消耗成本更減少高達80%。長期下來，不僅提升駕駛環境健康、安全，更能早日實現ESG永續的企業願景。

此次聯盟也是Volvo在台灣推展電動運輸的重要一步，期望透過電動中卡的推廣，讓台灣運輸業朝向淨零碳排加速邁進。

Volvo電動卡車18.5~46噸全面上市 提供完善解決方案

Volvo電動卡車全系列閃耀上市，符合許多工業設施的特殊環境需求，低噪音、零排放的特色，適合各行各業。如推廣得力，則對於整體工作環境的健康、安全，將有全面性的助益。從市區內工地低汙染低噪音需求，到市區內快遞物流與垃圾清運的高度密集使用，都是最佳發揮場域

Volvo FE為18.5噸的電動中型卡車，具有高效率的電動馬達，低噪音、零排放，能源消耗成本更減少高達80%。

太古商用汽車為提供客戶完善的全方位解決方案(total solution)，全包式里程合約，讓客戶購買最先進科技車款同時無後顧之憂。其中包括最多樣的軸距選項，滿足各種載運需求。獨家ERS行車模擬器，協助客戶打造最適配車輛配置；以及完整的頂級全車保養保固服務，將維護與修繕兼顧。 太古並偕同強大的策略夥伴，共同將服務品質提升到最高層級。

Volvo電動卡車，被視為企業實踐永續環保的指標車款，在太古商用汽車和WRC & WRCP的聯手努力下，期能一同樹立企業ESG新高標，引領業界走向全新的淨零運輸榮景。