台灣好農攜手中華航空 推廣台灣農產的附加經濟價值

台灣好農攜手中華航空公司，讓更多人看見台灣農產的附加經濟價值

台灣味 – 探索台灣鄉鎮好味道

台灣好農深耕台灣在地農產品多年，12月份開始與中華航空公司攜手合作，結合台灣在地優質小農，以主題策展的方式，每次精選5種各縣市特色產品，讓消費者在飛機上也能探索台灣鄉鎮好味道。主題策展以兩個月為一期，將帶領優質廠商的產品，在空中讓消費者享受味蕾的體驗，希望藉此機會將精緻農產加工品推廣到國際。

超乎想像的台灣味

首次空中策展的廠商產品分別為：【旺萊獅】鳳梨甘、【宏展商行】南瓜酥

【台東縣農會】紅藜好棒棒、【TC巧鋪】 65%巧克力【瓜瓜園】暖心紫薯雪花餅等。這些產品都有一個共通的背景，農作原物料來源都取自台灣，加工過後讓產品更具有經濟價值。舉例來說：【TC巧鋪】65%巧克力堅持100% 使用台灣屏東在地生產的可可豆。透過策展也讓更多消費者了解，原來屏東也有產可可，口味更不輸國外。廠商還拿到世界巧克力大賽金牌、英國皇家學院巧克力大賽銀牌等，可說是世界級的美味。在二月份換檔的策展商品，延續高規格的選品標準，除了有國宴指定伴手禮品牌【阿聰師】米珍珠外、還有榮獲金舶獎廠商【青澤】千金酥、枋山芒果出名的屏東精選伴手禮【MangoＨouse】芒果乾、以及台灣在地好米製成的【卦香】爆米芳、【池上農會】池上米餅等。讓消費者體驗更多元化的台灣道地好味道。

此次台灣好農與中華航空公司攜手異業合作，以空中策展的方式，讓更多消費者體驗到台灣好滋味，隨著疫情趨緩，有計畫出國的旅客歡迎一起到空中來體驗。後續若消費者對這些產品有興趣，也可以在台灣好農國際商城購買。

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