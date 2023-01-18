聲寶旗下頑味國際引進「米與多蜜」18日慶開幕

鄰近台北蛋黃區的南松山平價美食如雨後春筍般竄起，尤其是日韓餐飲品牌在台佈局廣泛，頑味國際餐飲看準日式炭火漢堡排「米與多蜜」獨特多種醬汁勢必能擄獲年輕族群的心，價格親民、真材實料，能帶給鄰近上班族親切又美味的用餐環境及品質。

聲寶旗下子公司頑味國際餐飲，自2019年獨家引進日本關西＂がんこGANKO＂集團的莞固和食品牌，且睽違四年2023年再度引進日式炭火漢堡排品牌「米與多蜜」。今(18)日1號店在位於台北市松山區東興路23號舉行開幕儀式，這也是頑味國際餐飲三年來所開設的第5家店，聲寶集團總裁陳盛沺表示，看好疫後餐飲市場，將滿足各階層需求持續發展日式餐飲型態並穩定展店，讓台灣餐飲市場與日本美食更緊密結合！

「米與多蜜」1號店正式開幕，聲寶集團 陳盛沺總裁(中)、威京集團主席 沈慶京(右)、頑味國際餐飲總經理 駱威旭(左)等人參與開幕活動。圖／頑味國際提供

「米與多蜜」美味關鍵「米飯、多蜜醬、炭火漢堡排」的美味靈魂三元素

其一「米飯」嚴選擁有日本基因的斗南町越光米，米粒晶瑩飽滿，入口夾帶著米香，軟中帶Q的口感。其二「多蜜醬」GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中膠原蛋白及甘甜融入醬汁，成就香氣不凡的「秘製多蜜醬」。其三「漢堡排」採用美國牛與台灣黑豬肉黃金比例製作而成，不添加任何調味料或添加物，經拌、揉、拍、烤獨門技術且完整呈現肉質美味的「炭火漢堡排」！

「米與多蜜」創造和洋食吃法，附餐香煎帶皮薯塊及花椰紅椒、蓬鬆爽口高麗菜絲、日本主婦秘方馬鈴薯沙拉，多樣高纖蔬菜與炭火漢堡排絕配組合，加上越光米飯及特製味增湯增添美味及飽足感。

日本「米與多蜜」主餐偏肉類組合，且不同日本的單一多蜜醬，日本GANKO本社總料理長笠原隆昌研發其他五大名醬，符合台灣人求新求變的多種口味:

【香蔥蒜蓉】低溫烹飪蒜泥、酥脆蒜片鹹香風味!

【紫蘇大根桔醋】紫蘇梅風味蘿蔔泥，搭配紫蘇葉淋上酸甜果醋，清新爽口!

【起司咖哩肉醬】升級版日式咖哩結合蔬菜、起司成肉醬咖哩，口感濃郁!

【名古屋味噌】味噌之最「八丁味噌」佐三星蔥花，加強肉質層次感!

【博多明太子】炙燒過後的甜鹹海洋潮味!

為滿足民眾春節暫時無法即刻出國的願望，「米與多蜜」搶在農曆年前開幕，讓大家免出國也能享受到國民排隊美食。



【開幕期間】

1/18(三)~1/31(二)凡內用點任一漢堡排套餐，FB、IG拍照打卡或google評論，即贈「雞唐揚乙份」 (原價69元)。

【春節限定】

春節團聚、闔家肉聚(限自取外帶)



銷售期間: 1/20小年夜(五)~1/29初八(日)

套餐價格: 春節多蜜醬漢堡排分享餐(中)$ 999元、春節多蜜醬漢堡排分享餐(大) $ 1,899元

餐點詳情: https://sampofood.ucpos.com.tw/

