全面滿足球友提升球技渴望 TaylorMade最強P700鐵桿家族升級上市

為旗下備受讚譽之P700系列鐵桿組再添強大戰力！全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade強力發表最新款P770、P7MC、P7MB鐵桿，強調將超凡手感、美學工藝與卓越性能完美融合，將為球友帶來與眾不同的擊球感受！

新款P770鐵桿即使桿頭較小，也能實現遠距、高容錯性及優異手感的性能表現。圖／業者提供

全新進化的P770擁有緊緻優雅的外型，與P790相比，具有更纖薄的頂線、更少的桿面後移及更短的刀背長度，有賴於中空主體結構與L型鍛造桿面，新款P770鐵桿即使桿頭較小，也能實現遠距、高容錯性及優異手感的性能表現。新款P770鐵桿採用漸進式重心設計，策略性的將最低重心設置於長鐵中，並隨鐵桿長度依序往上移動，長鐵桿與中鐵桿的鎢鋼配重經過重塑，將更多重量轉移到長鐵桿中較低的鎢鋼配重上，並減少中鐵桿的鎢鋼配重，進而使整組鐵桿的重心逐漸上移，有助於在長鐵中升級起飛角與易打性、在短鐵中則可增加倒旋並優化飛行彈道，提升整組鐵桿擊球的穩定性與操控性。

TaylorMade P series鐵桿家族將超凡手感、美學工藝與卓越性能完美融合。圖／業者提供

全新的輕量加速膠(SpeedFoam Air)重量較前代減輕69%，可提升擊球表現，其材質組成不僅讓聲音更悅耳、手感更紮實，同時也能創造更快速靈活的桿面。另外，全新P770鐵桿搭載穿透式能量槽和倒錐形桿背技術，使其擁有TaylorMade產品中最薄的桿面與高度靈活性，能夠在低桿面擊球時維持出色的球速與距離。全新P770鐵桿即日起於全台TaylorMade授權經銷商正式上市，提供4-P (7支)搭載Dynamic Gold EX Tour Issue S200桿身或KBS Tour Lite桿身，定價分別為64,800元及62,800元。