球友精進球技絕佳秘器 TaylorMada推出全新Stealth HD鐵桿

業界少見的，為幫助中階差點球友更易擊出好球，全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade推出全新Stealth HD鐵桿。承襲第一代Stealth的Cap Back一體式背蓋設計，專為希望能更常創造成功揮擊的球友所設計，可實現帶有左曲彈道的高起飛角與遠距表現。

Stealth HD鐵桿從無到有全新打造，目標創造出一支與過往截然不同的獨特鐵桿，經過產品設計師及工程師縝密的調查，研究過程中也進行了廣泛的產品測試，並針對Stealth HD球桿的目標消費群進行深度訪談，目的就是能打造出使用者最需要的球桿。Stealth HD搭載超低重心桿頭，壓低球桿的重心，讓擊球更容易，對於喜愛學習型鐵桿的使用族群來說，是擊出好球的關鍵要素；漸進式加大的桿頭尺寸代表每款球桿都有其獨特的造型，從5號鐵到挖起桿，桿頭越來越大，能夠獨立優化個別鐵桿的表現。

加大的桿底半徑與創新漸緩的寬型桿底設計，打造出本次全新造型。經測試證實，從跟部到趾部增加的桿底弧形有助於增加桿面較高點擊球，進而打出更高起飛角，讓球友能更輕鬆的擊球。漸緩桿底的設計透過減少與草皮接觸的區域面積提升易打性；不對稱的偏左曲球桿面設計則是直接回應球友需求，過往使用學習型鐵桿的族群通常認為「成功的擊球」就是筆直飛行和偏左曲球路。Stealth HD鐵桿全新桿面構造同時也能產生高反彈係數和更快球速，此外，TaylorMade亦從室內模擬器測試發現，增加了Stealth HD鐵桿系列所有產品的傾角，將相關設計納入考量，優化從慢速到中速揮桿速度時的飛行距離、起飛角和倒旋。

雖然此款的桿頭設計是針對慢速到中速揮桿速度的球友，但球技高低、球速快慢不同的各類型球友在使用此款球桿後表現都變得更好。Stealth HD鐵桿除了對程度中級的球友提供更好的容錯性與擊球距離，同時也維持頂級美感工藝，對於苦惱無法打出穩定起飛角的球友來說，Stealth HD鐵桿是絕佳選擇。此外，Stealth HD鐵桿也持續採用TaylorMade歷年備受好評的科技，包括Cap Back一體式背蓋設計、穿透式能量槽、ECHO消音減震系統等，都為Stealth HD鐵桿創造出高彈性桿面、高容錯性、優異手感的性能表現。有關全新Stealth HD闇影鐵桿即日起於全台TaylorMade指定授權經銷商搶先開賣，預訂2022年2月17日正式上市。其規格、售價、上市時間如下:

//Stealth HD鐵桿提供5-PS (7支)搭載Tensei Red TM60 (’22)或KBS MAX TM80桿身選擇，定價分別為49,800元及46,800元。

//Stealth HD鐵桿提供5-PAS (8支)搭載Tensei Red TM40桿身，定價56,800。