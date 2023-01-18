貝殼市集與暉悅建設、濰克早午餐聯手 搶攻商機

在這個競爭最為激烈的消費市場裡，誰能贏得消費者，誰就能贏得市場和消費者的錢包；從貝殼市集的個案裡，我們不難發現。成功不是靠單一的模式，也不是靠某一產品，而是對待用戶和市場的態度決定的；相信貝殼市集以這樣的商業模式，或許將是市場的明日之星也說不一定！

主打消費累點回饋購物金的貝殼市集APP，於本月(14)日在台中林皇宮舉辦貝殼市集年度成果晚會，出席貴賓包括暉悅建設徐鴻毅董事長、貝殼銷費APP創辦人劉儒遠、財團法人高雄私立小天使家園董事長陳紹崇、濰克早午餐創辦人鄔昌叡等。會中同時舉辦公益捐贈，並由貝殼市集會員捐贈公益金予高雄私立小天使家園，一同為公益做努力。同時宣告雙強合作計畫，即將與暉悅建設及濰克早午餐兩強合作，跨足房地產商機與鍋物美食市場，期待再創另波新商機。

貝殼銷費APP創辦人劉儒遠表示，貝殼市集計畫今年將與雙強聯手，包括「暉悅建設」貝殼市集將首度跨足房地產商機，銷售多元化。另與「濰克早午餐」創辦人鄔昌叡合作，搶攻美食鍋物市場，結合其研發產品專業與品牌經驗，未來貝殼市集將會投入實體鍋物通路發展，搶攻台灣每年佰億的鍋物市場，期待再創另波新商機。

主打「花的更少」「買的更好」「賺的更飽」貝殼市集付費會員店-來勢洶洶！國外零售賣場引入的付費會員模式在台灣十分火熱，消費者願意花錢買會員，以取獲得更好的權益和服務。然而自2021年9月開始的貝殼市集，更是用付費會員的機制、及消費者股東化及線上線下新零售的打法使其一啟動就開出紅盤，依照如此優勢，未來消費市場，恐將因它重新排名。

貝殼銷費APP創辦人劉儒遠(左起)、濰克早午餐創辦人鄔昌叡。圖/貝殼市集提供

一、貝殼市集會員制：更接地氣的付費會員

台灣消費者向來比較精打細算，在面對「付費會員」模式時，第一感受是我購買這個會員能不能回本？能省多少錢？貝殼市集顯然抓住了用戶這最根本的消費需求：省錢。

首先貝殼市集會自動將會員費一倍的消費折扣金儲值至會員的消費戶頭裡，之後會員在其線上商城或線下門市購買所有商品時，除了商品本身的定價已經是號稱挑戰市場最低價外，會員還能以消費折扣金折抵一定比例的金額，也就是讓會員買的更加便宜，這種有感的“省錢”與賺回一倍會員費的策略，著實打動消費者的心。

二、貝殼市集讓會員變成它的共同獲利者

國外的付費賣場，幾乎把會員優勢放在權益及服務上，而貝殼則是把重心放在讓會員獲利上，這完全掌握台灣消費者的心理需求，讓消費者從一個永遠只是付錢的末端消費者，一躍成為產品獲利者；貝殼的會員只要將產品透過貝殼APP分享出去或邀請朋友來店消費，朋友一旦購買，會員就能獲取利潤（SP），朋友的朋友群如果再購買，此會員依然都能分配到利潤，讓每個會員是消費者也是共同經營者的商業模式，更是讓申辦會員的人大排長龍。

三、實踐「新零售」線上線下的全通路

貝殼市集原本是以線上為主要通路，自2022年起開始建構線下實體通路，目前成立的有台南永康店、花蓮吉安店，緊接著中壢、平鎮、花蓮玉里，台中旗艦店等，都將在今年陸續成立外，貝殼市集並將線上APP與實體店面的系統無縫連接，讓消費者能更加便利的消費，同時隨著店家數的增加，也有效解決運費的問題。

貝殼銷費BACK APP官網：http://www.back.com.tw/ct/index.php