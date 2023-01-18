更多碳纖維、更遠距離、更高容錯性 TaylorMade STEALTH 2碳纖維開球木桿重磅登場

全球高爾夫科技創新領導品牌 TaylorMade於2022年推出顛覆業界的STEALTH闇影碳纖維木桿，搭載獨家輕量快速的60層碳纖維雙曲桿面，大幅推進開球木桿的科技極限，不只屢屢在各大巡迴賽贏得勝利，也深受市場青睞。2023年，TaylorMade闇影家族全面升級2.0，帶來三款結合第一代的速度優勢、碳纖維桿頭設計，以及應用更先進科技的碳纖維開球木桿—Stealth 2 Plus、Stealth 2、Stealth 2 HD，滿足各種類型球友的需求，提供無與倫比的距離與更優異的容錯性。

第一代60層碳纖維雙曲桿面成功加快擊球速度，透過優化能量的轉換，讓擊出的球速變得更快。Stealth 2碳纖維開球木桿的最新桿面設計以此為基礎，進一步採用全新的倒錐形桿背技術(ICT)，幫助球友能維持偏離中心擊球的球速，同時提升容錯性，「碳」助我遠的高容錯時代就此展開。全新倒錐形桿背技術更明顯，具有更薄的桿面邊緣、更厚的桿面中心，藉此加快桿面邊緣擊出的球速； 此外，全新Stealth 2碳纖維開球木桿桿面重量僅24克，較第一代輕了2克，並擴大反彈係數的範圍以加大甜蜜點，完美提升整個桿面的擊球效能。

全新Stealth2開球木桿以採用更多碳纖維，以及擁有更遠距離、更高容錯性全面升級！ 圖／業者提供

全新Stealth 2是TaylorMade有史以來推出碳纖維含量(包括複合材質)最多的一款開球木桿，過去五年來，TaylorMade持續提升碳纖維使用量，相較於第一代Stealth球桿，Stealth 2 Plus中碳纖維的含量多了75%， Stealth 2與Stealth 2 HD的碳纖維含量則幾乎翻了一倍。更多碳纖維代表含有更多重量移動的空間，可以重新定位更高的慣性力矩並優化重心位置，而增加的碳纖維讓工程師進一步提升Stealth 2 Plus開球木桿的整體慣性力矩，相較於前款提高了9%。

Stealth 2開球木桿採用的碳纖維構造包括：碳纖維桿冠、碳纖維強化環、碳纖維桿底、60層碳纖維雙曲桿面。這次新款Stealth 2桿頭唯一包含金屬的零件是位於桿頭前側，用來連結桿頸與穩定桿面的鈦合金圈，以及不同款中的少量配重。而新增的碳纖維強化環則是提供更多結構上的支撐、耐用性，並能減少整體質量，讓工程師可設計出更複雜且具備功能性的造型。全新Stealth 2沿用第一代Stealth開球木桿稱霸市場的各項創新技術，60層碳纖維雙曲桿面外層以聚氨酯奈米紋理表層包覆，能細緻調整起飛角和倒旋，無論擊球狀況如何，都能優化整體擊球距離。桿頭的空氣力學表現同樣源自於不對稱慣性設計；TaylorMade靈活的穿透式能量槽設計能有效提升球速，並在桿面低處擊球時創造額外的容錯性，最終呈現的極速桿頭造型，有助在下桿時創造速度，同時維持高慣性力矩，適合所有程度的球友。

TaylorMade今年持續與簽約職業選手攜手共創佳績，並力求創造超越顛峰的亮眼表現。圖／業者提供

擊球聲音與手感一直是球友們擊球相當在意的一環，TaylorMade工程師全心投入為Stealth 2創造絕佳聲音品質，打造出TaylorMade開球木桿經典的擊球聲音與手感，利用碳纖維為材質的曲線構造、造型與厚度組合，細微調整聲音效果，成就明亮悅耳的擊球聲音，同時兼顧優異的揮擊手感。透過採用碳纖維材質後減輕桿頭重量，工程師得以使用15克滑動配重技術，透過改變桿底重量位置，幫助球友擊出更理想的彈道，Stealth 2 Plus是此系列產品中，可產生倒旋最低的款式。

全新的Stealth 2開球木桿能創造高慣性力矩，不對稱慣性設計搭配25克的鎢鋼配重，經TSS揮重系統計算策略性配置於桿底，藉此創造最佳起飛角及倒旋，使得在調整球桿揮重的同時，也不會影響擊球表現。Stealth 2和Stealth 2 HD的碳纖維強化環非常明顯，在擊球準備時可清楚看到全紅的碳纖維強化環，幫助瞄準。至於Stealth 2 HD女仕開球木桿女仕款的桿頭重量更輕且配色獨特，能有效提升桿頭擊球速度；同樣延續高慣性力矩的桿頭設計，幫助輕鬆打出高起飛角及左曲球路。

Stealth2球道木桿、救援桿家族，能滿足各種球友的最佳選擇。圖／業者提供

全新Stealth 2闇影2家族開球木桿即日起於全台TaylorMade指定授權經銷商搶先開賣，預訂2022年2月17日正式上市。新桿規格、售價、上市時間分別如下:

//Stealth 2 Plus開球木桿提供8°、9°和10.5°三種傾角角度，搭載Diamana TM50 (’23)桿身(S, SR, R)，定價29,800元；搭載Tour AD CQ-6桿身(S)、SPEEDER NX GREEN 60桿身(S)、Diamana GT 60桿身(S)，定價37,800元；搭載Hzrdus Black 60桿身(X, S)，定價29,800元，亦提供左手規格9°搭載Diamana TM50 (’23) S桿身，定價29,800元。

//Stealth 2開球木桿提供9°、10.5°兩種傾角規格，搭載TENSEI RED TM50 (’22)桿身(S, SR, R)，定價27,800元；搭載Tour AD CQ-5桿身(S)、SPEEDER NX GREEN 50桿身(S)、Diamana GT 50桿身(S)，定價35,800元，亦提供左手規格10.5°搭載TENSEI RED TM50 (’22) SR桿身，定價27,800元。

//Stealth 2 HD開球木桿提供9°、10.5°兩種傾角規格，搭載標準桿身TENSEI RED TM50 (’22)桿身(S, SR, R)，定價27,800元。

//Stealth 2 HD女仕開球木桿提供12°傾角，搭載TENSEI RED TM40 (’22)桿身(L)，定價新台幣27,800元。