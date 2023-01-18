尙騰汽車集團斥資6億 打造南台灣最頂級汽車銷售暨服務據點 Porsche Centre Tainan台南保時捷中心 正式開幕

備受全台豪華車壇關注，由「尚騰汽車集團」斥資逾6億元傾力打造之「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」，於台南市北區北安路一段258號正式開幕啟動。這是繼2018年7月「新北保時捷中心」開幕之後，尚騰汽車集團第 二座Porsche Centre保時捷中心落成啟用！

台灣中南部首座 採Destination Porsche概念打造

這不僅是台南首座Porsche Centre，更是台灣中南部首座融入Destination Porsche設計概念打造的 保時捷展示中心。2020年初，尚騰即率先在台南市南紡購物中心二館，投資7,500萬闢建全球首座以Porsche Studio 2.0打造的「Porsche Studio Tainan 台南保時捷都會概念店」，如今「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」正式啟用，將提供嘉義與大台南地區的保時捷車主賓至如歸的服務禮遇。

台灣保時捷總裁聶德軒(Christian Nater)與尚騰汽車集團執行長吳睿弘(右)進行贈牌儀式。圖／業者提供

1月17日開幕典禮上貴客雲集，包括台灣保時捷總裁聶德軒（C.Nater）、台灣保時捷通路發展處長馬如（R.Marquardt）、台南市長黃偉哲、南紡集團總裁侯博明、松暉營造董事長邱政賢、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚， 勤益投資控股副總曾瑞澤、億載會會員及尚騰汽車集團執行長吳睿弘等貴賓與經營團隊成員，都親臨參與開幕典禮暨剪綵儀式！尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「全新台南保時捷中心將協同台南保時捷都會概念店，一起深耕南台灣市場， 全面提升銷售通路服務量能；亦將致力為南台灣跑車迷提供獨一無二的保時捷品牌體驗！」

台灣保時捷總裁聶德軒(C.Nater)、義美食品董事長高志尚、宏佳騰機車董事長鍾杰霖、台灣保時捷事業發展處長馬如峯(R.Marquardt)在全新Porsche Centre Tainan與全球限量200台之911 GT2 RS Clubsport道路版賽車合影。圖／業者提供

展示中心融入Porsche Platz概念 展現創新與在地化特色

「全新台南保時捷中心」佔地總面積逾1,600 坪，全面導入最新世代保時捷Destination Porsche 設計概念與展間工法，外牆採2D曲面及LED燈帶造型，開幕便已是台南市中心最閃耀的汽車建築新地標！為提供高規格款待，一樓導入了Porsche Platz專屬貴賓休息區，提供超越五星級飯店的迎賓服務；二樓則是擁有VIP休憩、精品展示、會議講座、藝術品鑑賞、私人派對舉辦、音樂電影欣賞的Werk1複合多功能空間。關於高規格款待，全新台南保時捷中心除將提供台南知名的奇美食品精緻套餐之外，還將精心端出全球知名鼎泰豐小籠包、雞湯、牛肉麵等經典菜餚，要讓每位來訪貴賓車主都能一享最極致的服務。

「最新Porsche Platz專屬貴賓休息區，提供超越五星級飯店等級的軟硬體迎賓接待服務。圖／業者提供

全台首見極度稀有 「911四大天王」首次同場

在全新台南保時捷中心開幕典禮上，尚騰汽車集團特別秀出超強展車陣容，「911四大天王」首次同場！包括全球限量200台，擁有700匹馬力之全新911 GT2 RS Clubsport道路版賽車！尚騰甫於台灣保時捷慈善公益拍賣活動，拍下的全球唯一911 Carrera GTS 保時捷在臺50周年獨步紀念款；以及全新911 Turbo S、911 GT3 Touring 這兩輛稀有性能旗艦。有關保時捷準車主最關心的售服能量與品質，全新據點服務廠區每天最多可提供多達24台以上的保養維修能量！另為迎接Porsche即將邁入純電世代，尚騰亦已超前部署做好準備。「全新台南保時捷中心」將全面導入Porsche直流電DC快充站，輸出功率最高可達320kW／h，在客戶專用停車場提供兩座DC快 充站及三座AC充電設備，充分展現尚騰集團對保時捷客戶的重視！