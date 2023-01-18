寶薩集團 要突破女性對大品牌保養的迷思

「兔年送隻兔，大發利市一定富」，這是每一個人都喜歡聽到的新年吉祥話， 說起賺錢，寶薩集團創辦人葉喬綺卻有一個不同的看法，她一直堅信今天固定賺多少錢，就要有回饋社會的心態，上天會保佑你，在賺錢的路上會越來越順，再加上自己要瘋狂努力，她非常相信世界一切都是有因果循環。葉喬綺行動力也擴及到台灣各角落，善盡企業責任，不論是疫情期間前往警察局送口罩或是幫助弱勢團體…等，熱心公益不在話下，榮獲2022年全球華人誠信品牌獎殊榮，這個獎項是華人公益節，企業要做到取之社會用之社會。

葉喬綺在還沒有做企業之前，我從小就是一個非常喜歡動物的人，不管做任何事情，都希望對社會、對環境都不要造成二次傷害，以作保養品來講，做磨砂的，那些微粒的珠子無形中都會對海洋造成汙染，現在ESG很夯的議題，企業所做出來的東西，未來不會產生大量的垃圾、不管是盒子、包裝內容物，化學成分不會流到海洋裡面或傷害到其他的動物。

女性愛美是人之常情，為了能留住青春有時是很瘋狂的，葉喬綺特別表示：現在的人對大品牌很迷思，買大品牌的保養品，我的皮膚是不是就會很好，不是這樣的，她本身接觸專門在研究保養品的博士，他們就有指出，如果你要讓你的皮膚很透亮﹑很水嫩，就要看保養品裡面成分，如果這裡面成分都是很足夠、含量很好，盡量用最天然、最優質保養品來使用，其實妳的皮膚才有可能把它變得很好。寶薩的精靈霜，最特別的地方在於它裡面含有大量珍珠粉，珍珠粉成分是非常足夠，市售上很多架上的東西都是含有珍珠粉，為什麼擦起來效果沒那麼好，可能一大桶裡面它只加了一點點珍珠粉，擦起來當然是無感，新的一年也祝福女性朋友選對保養品越來越美麗。

「百大創造力的故事」祝福大家「瑞兔生風來進寶」，節目製作人GRACE表示特別企劃製播春節特別節目，精彩內容安排在112年01月22日AM11:00至11:30年代MUCH38頻道「百大創造力的故事-錢兔似錦」年初一播出，節目中以中英文字幕型態播出優質節目的專題內容，敬請準時收看。