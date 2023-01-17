萬家香童言童畫徵選比賽 感受家的獨特味道

萬家香醬園以膾炙人口廣告台詞「一家烤肉萬家香」、「有媽媽的味道」成為大家共同的記憶，不僅如此，從1995年開始連年舉辦作文、繪畫徵選比賽，至今已邁入第28年，邀請國小的中高年級生以溫馨家園為核心，用作文或繪畫的方式將家庭點滴呈現在作品中，去年全台超過百所國小熱情參與，共收3,375件作品，頒發近十萬元獎金。

萬家香數十年來堅持100%純釀造，2014年底推出非基因改造系列，推行「潔淨能源、純淨釀造」使用綠能發電，友善環境，除了獲得國際檢驗單位SGS等權威機構認證外，也於2020年起榮獲「潔淨標章Clean Label」肯定，眾多產品符合以減少人工化學添加物、配方簡單、減少加工製程以及資訊透明等國際四大原則，持續進步並將商品優化。

萬家香玩物廚房系列新上市。圖/萬家香提供

相信餐桌上的健康與美味，是家庭幸福的動力來源，萬家香秉持者此信念，再推出玩味廚房系列產品，共有四款包含零添加有機醬油、薄鹽有機醬油、松露薄鹽黑豆醬油、柚子紫蘇和風醬，原料簡單釀造過程卻不簡單，兩款有機醬油同時獲得把關嚴格的美國USDA有機認證，與台灣有機農產品認證，持續努力將最純粹好醬油展示於大眾眼前，另外松露薄鹽黑豆醬油與柚子紫蘇和風醬，則是希望透過不同原料的運用，讓家庭料理口味更加豐富有變化，滿足全家人的味蕾享受。

透過萬家香的串聯，讓孩子以文字紀錄、圖像刻畫屬於自己的家庭故事，每項作品都代表一個家庭的獨特味道，且無人能取代，讓孩子透過創作加深對家庭的記憶，而家長透過孩子的創作使彼此關係更加緊密。

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