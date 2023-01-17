「2023桃園燈會」在富岡 保證讓遊客不虛此行

2023桃園燈會將於2月1日至2月12日於楊梅富岡展出，展期共計12天，展區遍布富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區等地，將由(未來兔)「FUTU」做為主燈，另有傳統燈、藝術燈及融入客家、鐵道、茶葉等在地意象的燈組一起組成。

2023桃園花燈於富岡小鎮沿途迎賓。圖/市府提供

身為桃園燈會主辦東道主的楊梅區長邱世源從兩個月前就開始召集所屬員工縝密研擬布局，舉凡燈會周邊動線規劃、環保、警安、總量管制計量、人力配置…等都不斷討論，邱區長強調今年的燈會絕對讓民眾眼睛一亮，因為今年特別增設了台灣歷年燈會首見的「宗教燈區」，邱區長透露宗教燈區共有多達8家宮廟聯合展出各自代表的神明，而透過互相比拼、尬場呈現出的神明造型花燈，絕對會讓遊客感到不虛此行!他強調此刻富岡所有1萬多居民都是以辦喜事的心情在籌備燈會，因為長年以來桃園燈會都是在桃園、中壢兩地輪流舉辦，今年可算頭一遭落腳楊梅，對富岡鄉親來說誠可謂是「百年一遇」的難得機會，因此所有居民都表示與有榮焉且都引頸企盼燈會趕快開始!

邱區長說雖然離燈會正式登場還有半個月左右的時間，但富岡的1萬多鄉親都已開始動起來準備迎接燈會，且在地店家們無不摩拳擦掌籌備好吃、好玩又能代表當地特色的客家美食、小吃、特產等準備讓各地遊客盡興而歸。邱世源區長建議要觀賞花燈的民眾最好能搭火車到富岡，因為從富岡火車站步行到燈會現場只需10分鐘左右，邱區長說富岡以「桃園的糧倉著稱」，賞燈遊客搭乘火車到富岡車站後，可漫步瀏覽延途充滿客家味的小鎮並品嚐道地的客家美食，富岡在地美食與特產包括楊梅鵝肉、客家板條、客家湯圓、仙草、秀才茶..等，而富岡當地知名打卡景點包括「25糧倉」、「楊梅休閒農業區」、「土地公火車站」、「富岡老街」等，他指出燈會期間除了規劃「踩街」等客家傳統表演助興外，且負責籌劃花燈活動的桃園市觀旅局，在2月1日-12日燈會期間，還將邀請金曲音樂大師林強創作主題音樂，曲風融合台灣戰鼓、客家山歌及現代電子合成音樂，勾勒出聲光俱佳的饗宴，呼籲全國民眾一定不要錯過2023桃園花燈到富岡一遊。

富岡為2023桃園花燈節開啟迎賓燈籠，客家小鎮到處美輪美奐美不勝收。

據了解，本次燈會遊客自富岡車站出發後，沿途可見裝飾著各式客家燈組的街景，其中主燈「FUTU未來兔」座落於富岡運動公園，燈組高達14公尺、重達30噸，是相當醒目的地標，燈會期間，主燈「FUTU未來兔」將在平日晚間6時至9時30分，假日晚間6時至10時，展演每次5分鐘的主燈秀，邱區長歡迎各地遊客把握機會，搭火車抵達富岡感受主燈魅力。為配合兔年到來，桃園市府推出2023桃園兔年創意小提燈「幸福兔」，將在燈會期間2月1日、4日、5日、11日及12日下午5時，在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕限量發放，讓桃園鄉親及外地朋友，在富岡留下難忘、快樂的兔年燈會。活動詳情可瀏覽桃園燈會官網（網址：https://tylf2023.tycg.gov.tw/）查詢。