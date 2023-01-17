西湖市場祭出專屬消費券6.7折 限時開賣造成搶購人潮

西湖市場為提供民眾享受更好購物品質，自去年(2022)11月起已針對市場空調進行全面性整修汰換，歷經近3個月順利趕在農曆年前全數完工。為回饋民眾體恤及長期支持與陪伴，適逢農曆年節採買年貨之際，西湖市場特別舉辦「輕鬆逛 開心購」消費券販售活動，祭出開心價2,000元即可購買價值3,000元西湖市場專屬消費券，現打6.7折，自昨(16)日起至18日止限時3天販售、限量720份，開賣首日即造成搶購熱潮。

西湖市場3000元消費券祭出開心價2000元。圖／主辦單位提供

為歡慶空調系統完工，西湖市場自治會感謝消費者體諒施工期間造成購物上的不便，且適逢農曆年前採買年貨之際，舉辦「輕鬆逛 開心買」消費券販售活動，為滿足消費者更舒適購物與用餐環境，與他們共同迎接新年新氣象。

西湖市場位於西湖捷運站共構，消費客群除了鄰近居民外，還有旁邊內科工作的上班族，因此銷售時間上也有所調整，搶購人潮中也不乏見到年輕族群的身影。西湖市場因應農曆新年，許多攤商也推出應景年節禮盒以及自家自製年菜提供消費者選購，除了吸引婆婆媽媽採買之外，也受到許多上班族群的歡迎，加上推出的消費券活動，勢必掀起採購熱潮。

西湖市場自治會會長李元章表示，空調汰換工程期間，造成許多攤商及消費者的不便，但為了提供未來更舒適購物環境，需要大家共體時艱。目前已順利完工，也感謝民眾的體諒，加上農曆年前是傳統市場採購旺季，順勢推出消費券活動，感謝攤商及消費者對西湖市場的支持。未來西湖市場將持續提供購優質的商品及服務回饋消費者，也期望繼續支持西湖市場。消費券使用期限自1月16日自2月26日止，歡迎喜愛西湖市場的朋友們，跟著西湖市場一起「輕鬆逛 開心購」迎接新年。