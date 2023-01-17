究愛燕窩典藏燕窩禮盒 年節伴手禮送出不凡新意

新年又將來到，在台灣傳統農業社會，年節必備的「伴手禮」其實承載超越物質層面的意義，可能是遊人久違回鄉時所帶回來的一份深情關懷、平日省吃儉用才得以準備的心意，或者家中親手種植的在地美味。

如果年節送禮對象值得你用心珍惜，那麼送禮時，除了禮品是否「大氣、好看、不失禮」外，不妨也可以思考，什麼樣的禮品，才能為對方帶來笑容與健康。

燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒，一盒共6入，五種風味（其中一罐可任選口味），每一罐固形物含量99％，心意不稀釋。圖／業者提供

年節送禮，從「不失禮應付」到送出「不凡新意」

燕窩作為具有珍稀營養價值的天然補品，過年送禮時，是許多人偏好的選擇。觀察一般市售傳統燕窩，基本只分成有糖、無糖，有無添加人蔘、蜂蜜等複方成份，口味變化上相對單一，「心意」到了，卻可能缺少一份送禮帶來的「新意」。

擁有超過20年產業經驗的「究愛燕窩」品牌，將古代作為皇室供品的珍貴燕窩，與台灣本土阿里山高山銀耳巧妙融合，研製出一次能品嚐五種風味的「燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒」，食材嚴選天然頂級，包含粉玫瑰、白杏仁、黑芝麻、酸棗仁、金蟲草五種限定風味，燕窩則選用品質最好的官燕。因為了解人們想要呵護珍貴送禮對象的健康與笑容，究愛燕窩致力於嚴謹把關每一道製作過程，將單純健康的食材，製成每一口都滋養的美味，日日鮮燉出貨。平日裡沒有機會表達的關心，燕遇朵朵禮盒都能夠為你真摯傳達。

新世代燕窩飲，五種天然風味由內而外滋養

首先開箱淡雅的粉玫瑰口味，啜飲一口，可以感受到有機玫瑰花瓣優雅細緻的清香，與絲絲燕窩口感和諧相襯;白杏仁口味，嚴選光中白杏仁，溫潤又飽含杏仁獨有香氣，為保養首選好物; 若是身體容易虛寒的冬季，建議來一罐金蟲草口味，選用黃金蟲草花，溫和漢方有助於紅潤氣色，是御用的滋補燉品。

年節送禮，從「不失禮應付」到送出「不凡新意」。圖／業者提供

此外還有黑芝麻口味，濃郁厚實的芝麻香氣，與燕絲在口中交融，享受舌尖圓舞曲的同時，又能補充滿滿營養;如果送禮對象平日喜歡黑糖桂圓的香甜韻味，那就絕對不能錯過酸棗仁口味，入口後可以感受到令人放鬆的自然甜香。

農曆春節就要到了，今年，就以典藏五種「新意」的燕遇朵朵鮮燉燕窩飲禮盒，對珍貴的人表達你滿滿的心意吧！

究愛燕窩官網 : https://www.jofulove.com

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