謝欣穎攜手艾柏迪45年珍稀酒液迎新辭歲成就你我的黃金時刻

累積了近200個獎項榮耀的「艾柏迪單一麥芽威士忌」，農曆年前迎來品牌有史以來最高的裝瓶年份－45年單一麥芽蘇格蘭威士忌。由女神級首席調酒師Stephanie MacLeod操刀，繁複工藝加上漫長歲月的熟成，造就天使應許的珍稀酒液。而2022年中起艾柏迪也迎來女神級代言人謝欣穎，與品牌攜手展現艾柏迪在生活裡的不同面貌，一起迎接人生中每個黃金時刻。

台灣總代理大盛酒品總經理張德武表示，艾柏迪威士忌酒廠自1989年開始營運，孜孜矻矻成就北美第一的帝王蘇格蘭威士忌（Dewar’s），自1999年推出艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌至今已逾20個年頭，獲得大大小小近200個獎項，其不僅擁有來自流經黃金沖刷層的皮提里小溪水源，只使用蘇格蘭境內大麥做原料，更造就充滿蜂蜜香甜的酒液，口感柔順易飲，成為品牌一大特色。近年艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，透過2019至2022連得4次國際威士忌大賽「年度最佳首席調酒師」Stephanie MacLeod操刀之下，在核心酒款之外做了許多嘗試，在在顯示出艾柏迪酒液的高度可塑性。包括傑出桶陳系列21年紅酒桶熟成、28年Oloroso雪莉桶過桶高年份在2022年上半年珍稀連發；調酒師Stephanie心目中艾柏迪最佳拍檔的紅酒桶作品，則陸續發行了21年法國聖愛美濃紅酒桶過桶、及2022年底壓軸面世的18年義大利托斯卡尼紅酒桶過桶。

來自珍稀天使應許，艾柏迪酒廠最高年份珍稀佳釀「艾柏迪45年單一麥芽威士忌」，全球限量594瓶，全台限量66瓶，並特別打造專屬木盒，供威士忌品酩收藏家們珍藏，酒精濃度41.6%，建議售價：258,000元。業者提供

而在迎向2023嶄新年度之際，擁有「水神之泉」美譽的艾柏迪，帶來了品牌有史以來最高的裝瓶年份「艾柏迪45年單一麥芽蘇格蘭威士忌」。首席調酒師Stephanie MacLeod在艾柏迪酒窖深處發現了1975年8月6日蒸餾的酒液，這批酒於重裝豬頭桶Hogshead熟成，酒齡高達45年以上，Stephanie精選7桶、巧手勾兌，終於在2022年底推出品牌有史以來最高年份裝瓶的這款珍稀佳釀。這批在酒窖裡歷經了45個春夏秋冬、漫長歲月熟成的酒液，7桶勾兌調和後，最後僅裝有594瓶，酒精濃度41.6%，大盛酒品為台灣極力爭取到了66瓶，其豐富的香氣轉折，入口濃郁的紅色莓果、熱帶鳳梨香調跟一絲石楠花蜜香，爾後帶出柑橘皮及檸檬土耳其軟糖的優雅清新，尾韻則完結在辛香料的香氣中，層次幽微、耐人尋味。

艾柏迪攜手謝欣穎 成就你我的黃金時刻

除了推出品牌有史以來最高裝瓶年份，再次呈現艾柏迪酒液多樣化的可塑性，艾柏迪也邀來近年在《怪胎》、《1006的房客》、《華燈初上》等多部戲劇中表現出色、屢屢給予觀眾多變感受的女演員謝欣穎，擔任品牌生活風格代言人，本身就有品飲習慣的她，坦言對具有豐富底蘊和層次變化的威士忌情有獨鍾。家中聚會時，也都會帶上自家珍藏的威士忌交流分享交流，年輕時還不太會分辨威士忌的口感和風味，會加一些蜂蜜或水，但現在偏好純飲，喜歡先抿一小口，感受威士忌在嘴裡頭瀰漫開來的香氣。

謝欣穎表示，自己雖偏愛煙燻味的威士忌，但同時順口不嗆辣、帶有平衡感的酒款則更能擄獲她的心。以口感柔順、洋溢蜂蜜香氣著稱的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，便令其眷戀再三。不論是12年的果香、16年的巧克力風味、21年的微煙燻口感，都各具特色，就像詮釋不同的角色，次次都能帶給自己截然不同的收穫與體會。

艾柏迪品牌生活風格代言人謝欣穎驚豔於高年份老酒帶來香柔尾韻纏繞口中久久不散，建議大家不妨細細品味不同年份的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，用心品味其帶來的底蘊和悸動，感受屬於自己的黃金時刻。業者提供

謝欣穎提到艾柏迪45年香氣聞起來帶點黑棗的味道，入口後酒體十分柔順、煙燻味則在喉中緩緩浮現，整體口感香醇厚實，並驚豔於高年份老酒帶來香柔尾韻纏繞口中久久不散。謝欣穎建議大家不妨細細品味不同年份的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，用心品味其帶來的底蘊和悸動，感受屬於自己的黃金時刻。

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