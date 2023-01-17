春節送神首選清原芋圓 暖胃過佳節

春節10天連假即將到來，家家戶戶都準備好跟2022 say bye、迎向兔年新氣象！除了一年一度的大掃除外，在1月25日晚上23點開始（農曆十二月廿四日）的「送神日」，也是為2023迎接好運氣的重要日子，大家只要準備好美味的清原甜湯，就能為自己招來一整年的祝福。

清原菜單上還有很多hito隱藏版，是內行的不報、還不知道的熱甜湯系列，像是台灣人最愛喝的紅豆湯，經由清原獨家口味改良，讓熬煮到十分軟爛的紅豆粒與綿密紫米彼此交融，配上甜而不膩的紅豆湯，脫俗又不失純真的美味。除此之外，還有網友盛讚不已的「黑金燒仙草」有別於傳統燒仙草的糖水可能過於死甜，吃到碗底還得喝兩杯水，清原的燒仙草走的是清新路線，滑順的口感搭上溫暖的熱湯，配上大小芋圓、珍珠等QQ佐料，還有「焙烤硬花生」，使人在冷颼颼的天氣裡，吃完一碗還想接著一碗。

清原芋圓經典過冬甜品「黑金燒仙草」4+1硬花生超涮嘴。圖/清原芋圓提供

新的一年除了在事業、學業上「奮發兔強」外，不外乎也想要談場黏呼呼的first love，清原菜單上也讓人有滿滿的戀愛感，像夏天引起排隊熱潮的「芋見幸福」，還有冬天的「芋見幸福熱戀中」，除了戀人般的芋奶風味外，「芋見幸福熱戀中」的7種配料：芋圓、西米露、芋頭球、珍珠、紅豆、牛乳還有芋泥，才是重頭戲，把香甜西米露跟溫醇芋頭的風味完美結合，再加上不同口感的配料在口中越吃越香，完食後還有淡淡芋泥香殘留齒頰，不只是一碗IG限動超好拍的門面甜湯，更是一碗飽足感十足的甜品，民眾可趁著這次春節前的低溫寒流報到，去清原為自己買一碗愛的甜品吧。