大葉高島屋搶攻春節商機全面58折起

刮刮樂抽iPHONE14、真人財神大富翁同歡

寒假開跑，農曆春節連假哪裡去？大葉高島屋提供民眾走春好去處，除了可在館內欣賞150噸巨型水族箱裡的熱帶魚假日海洋劇場秀表演之外，另規劃一系列春節活動，如，舞獅迎春、小丑魔術表演、真人版財神大富翁，還有世界級水晶雕刻大師親臨現場示範最新水晶雕工技藝，要讓天母人不「出城」都能感受濃厚歡樂過年氣氛。另外，天母人期待已久的最大蔬食Buffet「果然匯」，將於1月29日正式開幕，搶攻寒假旺季商機。

大葉高島屋提供民眾走春好去處，除了可在館內欣賞150噸巨型水族箱裡的熱帶魚假日海洋劇場秀表演之外，另規劃一系列春節活動。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋春節全面商品58折起，1月20日至2月5日全館消費每滿千元，就有機會抽中價值27,800元的電動麻將桌、價值萬元的S HOTEL雙人房住宿券，消費滿5,500元起再贈餐飲抵用券、百元或千元購物金；刷大葉高島屋聯名卡除了享館內指定專櫃折扣外，滿5,888元贈百元禮券，其他10家信用卡達5,000元起贈百貨禮券或飲料券；單日全館購物滿萬元，可享免費停車5小時。



大年初一上午10點半於大葉高島屋戶外廣場舉行開春祥獅賀新年舞獅表演，下午3點有新春刮刮樂人人有獎活動，只需花100元，就有機會刮中價值27,900元iPHONE 14，或是萬元、千元與百元不等之購物金。年初二至初五每天下午3點在B1中央水族廣場皆有舉行不同精彩活動，初二一同來欣賞神秘奇幻魔術秀、初三安排幽默又逗趣的歡樂小丑雜耍秀；初四持當日單筆滿百元發票參加大富翁遊戲，拜財神沾喜氣，初五參加擲骰PK比大小，過關斬將贏獎品。1月23日至25日特別邀請德國麥森水晶首席雕刻大師「路茲．賀夫(Lutz Haufe)」，至4樓MEISSEN專櫃現場雕刻MOSER水晶杯，與熱愛水晶藝術同好，共度新春佳節。

德國麥森首席水晶雕刻大師巡迴展演最終站將在大葉高島屋舉行。圖／大葉高島屋提供

1月22日至26日春節期間各樓層達滿額門檻加碼送，1樓累積消費滿5,888元贈旅行收納組(每日限30組)，2樓每日前20名單筆滿3,888元可參加紅包抽獎，獎項包含泰國香氛Bath&Bloom天然手工皂、百元禮券；3樓jacadi專櫃單筆滿2,800元贈長效雙重清香潔衣凝露250ml與品牌春聯；全館前100名單筆消費滿1,500元，還可加碼抽購物金、拍貼機拍照券。

同時，指定區域單日滿額再贈百元禮券，包含1樓化妝品區滿6千元、2樓運動休閒區滿3千5百元或3樓男裝區滿8千元、嬰童服飾玩具區滿3千8百元，女鞋配件區滿5千元或名品珠寶區滿1萬8千元贈2百元禮券。至2月2日期間於大葉高島屋12F活動會館，舉行全家歡樂新春特賣會，像是Black&White Collection黑白狗全面3.5折起、金‧安德森襯衫3件特價2,000元，快趁此機會為自己與家人一起換新裝。

