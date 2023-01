BIS IN DEI再度攜手BOUNCE 重磅推出聯名限量新年禮盒

搶攻農曆年前市場,BIS IN DEI重磅聯名推出一系列BOUNCE棒小兔聯名商品,重現10年前的經典塗鴉,全台僅在BIS IN DEI專櫃門市現身。台灣知名的街頭塗鴉藝術家BOUNCE創造出許多享譽國際塗鴉作品,其中獨創棒小兔IP更與許多知名動漫或融合經典IP,發展出專屬塗鴉風格。

BIS IN DEI 聯手BOUNCE 棒小兔 推出聯名限量新年禮盒

禮盒四周以BOUNCE棒小兔和BIS IN DEI logo 交錯呈現,並以霧面PVC製作更顯質感,打破過年禮盒包裝限制,呈現出截然不同禮物的方式。內容物包含聯名收納水壺、聯名眼鏡盒、聯名眼鏡布、新年聯名醬心蛋捲組、聯名紅包袋,在這個迎兔年讓您金兔滿滿財氣來。

「BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名新年禮盒」內含豐富的聯名系列商品,只要至BIS IN DEI專櫃門市配鏡滿5,888元(詣音我發發發),即可獲得限量價值1,280元聯名禮盒,數量有限送完為止。

BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔CyberPunk限量聯名單品

BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名證件套:證件套兩面開口方便卡片分類使用,伸縮彈簧可隨時攜帶,整體PVC材質製作顏色更加鮮豔耐用度更強,加上BOUNCE棒小兔獨特眼鏡icon設計,成為一個辦公小物的搶眼單品。

BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名證件套,成為一個辦公小物的搶眼單品。圖/BIS IN DEI提供

BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名墨鏡袋 : 以簡單鮮豔的配色,帶出BOUNCE棒小兔CyberPunk的風格,墨鏡袋背面以大圖騰呈現出兔年特殊設計logo,防水耐髒的PVC材質加上電鍍磁吸的卡扣開關,日曬外出也不減時尚。

活動期間配鏡消費不限金額,即可享有188元加購限量聯名商品「BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名證件套」或「BIS IN DEI x BOUNCE 棒小兔聯名墨鏡袋」乙個,數量有限賣完為止。

迎金兔過年加碼限定

過年期間加碼限定,只要配鏡即可得到「2023新年好運兔倍送新年刮刮樂」抽獎機會,最高有機會獲得當筆消費直接免單的獎項喔,通通有獎保證過年迎金兔獲好運。

過年期間加碼限定,只要配鏡即可得到「2023新年好運兔倍送新年刮刮樂」抽獎機會。圖/BIS IN DEI提供

BIS IN DEI創立於2007年,是台灣快速配鏡的始祖,以拉丁文「一日兩次」為發想,結合服用維他命一日兩次概念。為民眾補充時尚造型的維他命,不論是修飾臉型、變換造型,都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡,而是每日隨著服裝搭配時尚必備配件;在設計上,融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性,隨時擁有最新最多的流行款式,並藉由最快速最優質的專業服務,帶給消費者不一樣的消費體驗;make you look good,一種美好生活的提倡,就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。

BIS IN DEI Facebook粉絲專頁:www.facebook.com/bisindei.tw

BIS IN DEI Instagram:www.instagram.com/bisindei_official