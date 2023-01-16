瞄準百億商機 ABC-MART強勢進駐三井LALAPORT打造首間超大型百貨

大台中地區經過數次都市更新與區域重劃，擁有怡人氣候與區域特性，是國際精品重視的百貨流行重鎮，亦是國人青睞的旅遊熱點，在諸多優勢下，已成為各大百貨業者的兵家必爭之地。

台中百貨公司過去三年來，年年蟬聯百億以上驚人營業額，但因地坪效益比的限制，台中現有百貨樓面，讓消費者逛店時產生壓迫感。有鑑於此，日本三井LALAPORT歷經多年規畫與市場調研，決定斥資興建超大型購物百貨，為了與其他百貨品牌區隔與商品種類，三井LALAPORT集結最強日潮勢力品牌與店舖，強勢打造全台第一間以流行時尚角度，結合「家庭與親子」概念的超大型購物百貨。

三井LALAPORT集結最強日潮勢力品牌與店舖，強勢打造全台第一間以流行時尚角度，結合「家庭與親子」概念的超大型購物百貨。圖／ABC-MART提供

ABC-MART為純正日系血統，展店策略與三井LALAPORT的經營理念不謀而合，因此獨家引進打造廣大選履購物空間為主軸的MEGA STAGE進駐三井LALAPORT；即將在一月初開幕的ABC-MART MEGA STAGE LALAPORT台中店，店內總坪數344坪，創下在台展店的最大坪數。

為滿足家庭式消費群的購物舒適性，ABC-MART設計時將嬰孩推車與嬰童試走必要開闊度，都細心融入空間設計中，同時更集結全台最齊全的孩童鞋履品項，另外對於家庭長者與新手父母的鞋履品項，如球鞋、皮休閒鞋、女鞋等，也因為台中店的廣大空間，而擁有更豐富的陳列數量與選品空間，勢必能讓逛台中店的消費者，充分感受到感動服務與便利的購物體驗。

ABC-MART集結全台最齊全的孩童鞋履品項，還有球鞋、皮休閒鞋、女鞋。圖／ABC-MART提供

在流行鞋履零售通路，擁有舉足輕重地位ABC-MART仰賴日本總部的支持與肯定，不斷在店型規畫策略上別出心裁之外，透過積極拓點與區域深入化，結合眾多且豐富的經銷品牌，為消費者提供豐富品項與價格優勢，成為台灣鞋履選品購物的領導品牌。

ABC-MART台灣總經理Jones擘劃掌舵下，屢次開創出令人感到新穎與感動的新型態店鋪格局，他看好三井LALAPORT的前瞻性與發展性，由於現今少子化現象，孩子生得少，父母卻更願意投入消費，而童鞋商品更是ABC MART的強項之一。三井系列的核心消費者多為家庭客層，因此ABC-MART非常看重此次強強聯手的策略進駐，即將迎接農曆春節年假，ABC-MART MEGA STAGE LALAPORT台中店相信能迎來亮麗佳績。

門市資訊：ABC-MART MEGA STAGE LALAPORT台中店

詳細地址：台中市東區進德路700號2樓 南館 20640櫃

營業時間：1/17至1/19 10:30~21:00 、 1/20 10:30~22:00、1/21(除夕) 10:30~17:00、1/21~1/29 10:30~22:00

電話：(04)3706-9177