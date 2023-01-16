新年走春兔潮到統領 好逛好吃好好玩

今年農曆過年來的早，很多人現在忙著結束手邊的工作，疫情解封再加上長達十天的年假，各大百貨也都推出琳瑯滿目的活動來把握這波報復性消費的消費商機。

萌兔miffy盲盒大吃四方限量款。業者/提供

統領廣場這次也為了讓大家開心過年推出年終紅包怎麼花的教戰手則，除了推薦新衣走春、開運配件、時尚拜、紅色開運的商品，還有年菜圍爐、春酒團聚饗宴及新春伴手禮，可以歡樂相聚又好禮體面。也為了讓大家回饋很有感，推出1/12~2/14全館累滿3000送250活動，還有機會抽中”瑞士賀利氏兔年金條”。另單筆滿2000元還可以兌換獨家兔潮派對限量來店禮：有厭世兔環保袋、兔潮杯墊、布魯斯啤酒杯，都是聯名。

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今年統領廣場特別企劃，首次與OMO合作舉辦「2023 兔潮派對｜厭世快閃」活動。本次活動主題突破以往傳統，採用厭世主題，第一波找來今年初登場超新星IP – MondayBruce星期一的布魯斯來桃園統領廣場出差加班提供絕對厭世原創周邊商品與巨大公仔。過年前夕還特別邀請眾神前來陪大家過年，以超無厘囧樣、暗黑幽默有趣的故事，活動集合了厭世系列潮流玩具、萌兔miffy、盲盒、全新設計師玩具、現場除了現場打卡與周邊商品外，網路上也舉辦彈幕互動式留言活動，吸引年輕人與星期一的布魯斯、厭世壯神、歪奇生物，共同遨遊厭世宇宙，歡迎新春民眾來統領玩。