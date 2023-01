Volkswagen R 車系全球銷量表現亮眼 台灣福斯汽車去年R車系狂賣 銷量跳增6倍

Volkswagen R性能車系2022全球銷量累積逾33,000輛,成功再創品牌巔峰,與2021相比成長率超過10%!與此同時,台灣福斯汽車2022年度R和R-Line Performance車系銷售,亦大幅超越前一年的6倍,更攻佔品牌總體銷售佔比中的21%,成功的銷售表現,足見車迷對Volkswagen 性能車系的肯定!

Volkswagen展示中心特別展示The Golf R,另外提供The T-Roc R 的賞車及試乘,為延燒剽悍賽車氛圍,R專屬展示區R Studio,繼台中五權展示中心搶先登場,上半年將陸續進駐部分Volkswagen展示中心,以R代表色金屬炫藍(Lapiz Blue)營造獨有的賽道臨場感,展現戰鬥氣息,讓R熱血因子渲染賞車體驗,敬邀消費者步入展間,深度體驗R的熱血旅程。

Volkswagen R部門自成立以來,凝聚最新科技、賽道精神與駕馭樂趣於一身,打造品牌中最富強悍跑格的性能車款,在日常使用與操駕樂趣中達到完美甜蜜點,深受全世界車迷喜愛; R車款在素有綠色地獄之稱的德國 Nürburgring 紐柏林賽道多次進行測試調整,擁有優異的動力引擎與底盤設計,發揮超水準的駕控表現,並且搭載專屬調校的4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、DCC主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低的R專屬運動化懸吊。其中, The Golf R, The Golf R Variant以及 The Tiguan R搭載R Performance 扭力分配系統,可透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出,單邊扭力分配最高可達100%,給予最佳循跡性與高度過彎極限。R車系皆具備觸控式R專屬運動化真皮多功能方向盤,左側按鍵控制區的特殊R按鍵,一鍵便能切換駕駛模式與賽車模式,競技實力帶來無限暢快的駕馭體驗。

台灣福斯汽車於2022年迎來性能跑旅The T-Roc R 車型的強勢加入,成為Volkswagen R車系於台灣的第四根強悍支柱,The T-Roc R 採用的2.0升EA888 evo4四汽缸渦輪增壓汽油引擎,搭配七速DSG 雙離合器自手排變速箱,強而有力的輸出,爆發最大馬力300 ps和最大扭力40.8 kgm,極速高達每小時250公里,0-100km加速僅4.9 秒,更搭載4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、R專屬運動化懸吊降低20 mm的DCC主動式底盤控制系統,強勁動力展現十足跑旅風範,出色的銷售表現更映證消費者的肯定。

The Golf R 和The Golf R Variant能爆發至最大馬力320ps,0-100 km/h加速僅須4.8秒的完美表現,展現性能車款的絕佳水準;擁有R專屬外觀空力套件,包含R 徽飾、R專屬運動化四出尾管以及藍色卡鉗,彰顯R性能車型獨特魅力,另外,內裝採用R專屬Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車型座椅,椅面上藍色R徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴,雙前座均有通風加熱功能,駕駛座更具備電動調整含記憶功能,帶來最佳的舒適機能。而The Golf R Variant承襲旅行車大空間特點,行李廂容積達 611 公升,後座椅傾倒後可產生1,642公升的驚人裝載容量,創造更靈活寬敞的空間,打造最佳的性能與實用平衡。

而性能休旅王者The Tiguan R自亮相以來即攫取所有熱血車主的目光,多項R專屬細節,包含R專屬藍色剎車卡鉗、R專屬雙邊四出尾管、標配21吋Estoril鋁圈以及R式樣照地燈,展現濃烈運動化氛圍;此外,再搭載專為其調校的4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統,同時懸吊降低10mm 的DCC 主動式底盤控制系統,「賽車」模式下,4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的R Performance 扭力分配系統,單邊扭力分配最高可達100%,不僅能提供最佳循跡性與高度過彎極限,更可讓320匹最大馬力得以盡情釋放。

台灣福斯汽車致力將R駕馭樂趣帶入日常,除了以不同車款滿足多元需求,更將經典賽道精神融入全台Volkswagen展示中心,陸續打造R Studio 專屬展區,賦予The Golf R 、 The Golf R Variant、The T-Roc R 以及The Tiguan R剽悍靈魂,給予獨樹一幟的展示空間,歡迎消費者預約鑑賞,深度體驗R車系的魅力。