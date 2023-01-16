采新整形診所陳子瑾院長分享不動刀的最高境界

韓國電影《醜女大翻身》甫推出即掀起全亞洲熱潮，因容貌飽受社會歧視、通過整形改變人生的戲碼，給予無數男女一線希望。然而，整形成美女帥哥就能成為「人生勝利組」嗎？一系列討論延燒至今，諸如《整容液》、《看臉時代》等漫畫影視作品推陳出新，打破過去「唯美是問」的風氣，至今人們也開始對美麗的絕對標準產生懷疑。

醫美整形界提到的醫生陳子瑾應鮮少人知，但開業已近二十年，服務超過萬名客戶，其中不乏因創傷而求診的病患，然而詢問度最高的仍是能讓人變美的臉雕整形手術。

采新整形診所裡的診療室有一排展示櫃，擺放的是陳子瑾20多年來削骨手術，留下一片片下頷骨與顴骨裝在透明盒子裡的「戰利品」；其他的座位後放一尊威嚴的武關公，手雖拿著大刀，卻時時提醒陳子瑾，動刀的本質應是「止戈為武」、「戒刀用忍」。

「以整形外科20多年的經驗，越來越覺得不動刀才是最好療法，也是最高境界。」陳子瑾侃侃而談，被譽為「上帝之手」的他，從業以來超過萬人求診，開過上萬台手術人次，催生無數美麗的臉孔。整容手術經驗豐富的陳子瑾，為何會希望能「止戈」「用忍」？

由於民眾受到韓系審美影響，小V臉、瓜子臉成為美麗代稱，陳子瑾曾經一周就有三、五台削骨手術。然而變美背後往往有看不到的心路歷程及風險，這過程必須披荊斬棘，從術前諮詢、評估風險、手術中麻醉、開刀，到術後恢復期，整個過程是很辛苦，並且常帶著不確定因素，若沒有與患者與醫生若無充分溝通與決心與勇氣，很容易對手術與結果感到質疑，醫病風險將更增加，產生醫療糾紛。由於他操刀無數的手術，也不忍心病患在蛻變過程中的風險及煎熬，身為整形醫師的他極力為客戶找尋風險更小的替代方案。

陳子瑾醫生強調，醫美首先要建立與客戶之間的信任關係。圖／采新診所提供

想瘦小臉真的就得躺上手術台忍受冰冷的刀刃嗎？近幾年玻尿酸、肉毒桿菌等療法如雨後春筍冒出的同時，陳子瑾終於發現可以達到同樣小臉但卻不動刀療程，引進無痛女王電波外，獨創透過量子雕塑定型儀器，風險較少，亦吸引客人預約諮詢。

陳子瑾在他的著作《陳子瑾健康醫療元宇宙》書中有這麼一段故事，曾經有位客人，已經躺上手術台準備打麻藥，竟冷不防感嘆「都是你們男人愛美女，害我要捱這一刀」，陳醫師當機立斷終止手術，開導該客人「變美是為自己，而不是為了取悅他人」的道理，後來那位客人也成為臉部保養常客。

也是因為這些經驗的累積，俠者仁心的陳醫師更確定「認知整形意義」的重要，對於開刀手術的條件也更為慎重嚴苛，需要多次諮詢洽談、確認客人內心狀態，才能接受手術。