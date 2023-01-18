首屆臺南車展2/24日—27日在大臺南會展中心舉行 參展攤位爆满 廠商出席踴躍
由臺南市政府經濟發展局主辦的「2023臺南車展」(Tainan Autoshow)，該展將在2023年2月24至2月27日於大臺南會展中心舉行，規劃徵展400格參展攤位，徵展爆滿，展出422格攤位。主辦單位於1月16日辦理展前說明會，辦理選位事宜，參展廠商出席踴躍。
400格攤位爆滿 展前說明會出席熱烈
為把握臺南汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機，由臺南市府經濟發展局主辦的首屆「2023臺南車展 （Tainan Autoshow）」，規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，將於今（112）年2月24日至2月27日在大臺南會展中心舉行，展出422格攤位。參展廠商齊聚大台南會展中心參與攤位圈選，及了解進場說明與裝潢事項，以為下個月開幕的臺南車展做足準備，並期待參與年度汽機車產業盛會。
臺南市長黃偉哲表示，希冀透過本次展覽提供產業優質展銷交流平台、促進商機媒合，藉此增加參展商產品在國內外的曝光機會，大幅提升參展商機，擴大汽車零配件產業發展能量。
2月24日至2月27日台南重磅登場
該車展展區規劃五大區，汽車區、重機／二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，以及政府／學術／法人區，展出內容豐富。其中，汽車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機／二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝等；汽機車周邊產業區包括租賃、金融、測速器、美容保養..等。
臺南市經濟發展局局長林榮川指出，臺南是國內汽車工業三大產業聚落之一，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮，「2023臺南車展」以產業鏈概念規劃三大展覽，廠商報名熱烈，參展廠商逾90家，展出規模達400格攤位數。在汽機車方面，可看性十足，將展出超過二十餘個品牌，新車方面預計有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG（雙龍）、VOLVO等新車品牌。二輪車 （ 含電動機車 ） 品牌包括光陽、三陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；另重機參展品牌有哈雷、aprilia、BMW、Benelli、CFMOTO、KTM、moto guzzi、YAMAHA。
「2023臺南車展」展期從2月24日至2月27日，共四日，橫跨228連續假期。展覽地點位在大臺南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3－5分鐘距離，大眾交通便捷，周邊停車場充足。參觀入場方式，專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷，即可免費入場，更多詳情至官網查詢。