首屆臺南車展2/24日—27日在大臺南會展中心舉行　 參展攤位爆满 廠商出席踴躍

由臺南市政府經濟發展局主辦的「2023臺南車展」(Tainan Autoshow)，該展將在2023年2月24至2月27日於大臺南會展中心舉行，規劃徵展400格參展攤位，徵展爆滿，展出422格攤位。主辦單位於1月16日辦理展前說明會，辦理選位事宜，參展廠商出席踴躍。

400格攤位爆滿 展前說明會出席熱烈

為把握臺南汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機，由臺南市府經濟發展局主辦的首屆「2023臺南車展 （Tainan Autoshow）」，規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，將於今（112）年2月24日至2月27日在大臺南會展中心舉行，展出422格攤位。參展廠商齊聚大台南會展中心參與攤位圈選，及了解進場說明與裝潢事項，以為下個月開幕的臺南車展做足準備，並期待參與年度汽機車產業盛會。

2023臺南車展展前說明會，參展廠商出席踴躍。圖／翁婉茹攝

臺南市長黃偉哲表示，希冀透過本次展覽提供產業優質展銷交流平台、促進商機媒合，藉此增加參展商產品在國內外的曝光機會，大幅提升參展商機，擴大汽車零配件產業發展能量。

2月24日至2月27日台南重磅登場

該車展展區規劃五大區，汽車區、重機／二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，以及政府／學術／法人區，展出內容豐富。其中，汽車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機／二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝等；汽機車周邊產業區包括租賃、金融、測速器、美容保養..等。

2022臺南國際綠色產業展於大臺南會展中心曾設置各大品牌的電動車專區，吸引民眾賞車熱絡，2023臺南車展將備受矚目。圖／葉圳轍‧翁婉茹

臺南市經濟發展局局長林榮川指出，臺南是國內汽車工業三大產業聚落之一，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮，「2023臺南車展」以產業鏈概念規劃三大展覽，廠商報名熱烈，參展廠商逾90家，展出規模達400格攤位數。在汽機車方面，可看性十足，將展出超過二十餘個品牌，新車方面預計有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG（雙龍）、VOLVO等新車品牌。二輪車 （ 含電動機車 ） 品牌包括光陽、三陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；另重機參展品牌有哈雷、aprilia、BMW、Benelli、CFMOTO、KTM、moto guzzi、YAMAHA。

由招商單位工商時報安排帶領說明會的廠商參觀車展場地，廠商普遍對場地相當滿意。圖／葉圳轍‧翁婉茹攝

「2023臺南車展」展期從2月24日至2月27日，共四日，橫跨228連續假期。展覽地點位在大臺南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3－5分鐘距離，大眾交通便捷，周邊停車場充足。參觀入場方式，專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷，即可免費入場，更多詳情至官網查詢。