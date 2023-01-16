首屆臺南車展2/24日至27日在大臺南會展中心舉行

文/翁婉茹

400格攤位爆滿 16日舉行展前說明會

為把握臺南汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機，由臺南市府經濟發展局主辦的首屆「2023臺南車展 (Tainan Autoshow)」，規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等三大主題，將於今(112)年2月24日至2月27日在大臺南會展中心舉行，展出400格攤位。今(16)日參展廠商齊聚大台南會展中心參與攤位圈選，及了解進場說明與裝潢事項，以為下個月開幕的臺南車展做足準備，並期待參與年度汽機車產業盛會。

臺南市長黃偉哲表示，希冀透過本次展覽提供產業優質展銷交流平台、促進商機媒合，藉此增加參展商產品在國內外的曝光機會，大幅提升參展商機，擴大汽車零配件產業發展能量。

2023臺南車展展前說明會，參展廠商出席踴躍。圖/翁婉茹

臺南市經濟發展局局長林榮川指出，臺南是國內汽車工業三大產業聚落之一，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮，「2023臺南車展」以產業鏈概念規劃三大展覽，廠商報名熱烈，參展廠商逾90家，展出規模達400格攤位數。在汽機車方面，可看性十足，將展出超過二十餘個品牌，新車方面預計有Benz、BMW、FORD、Hyundai、Luxgen、MG、SSANGYONG(雙龍)、VOLVO等新車品牌。二輪車(含電動機車)品牌包括光陽、三陽、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、YAMAHA；另重機參展品牌有哈雷、aprilia、BMW、Benelli、CFMOTO、KTM、moto guzzi、YAMAHA。

「2023臺南車展」展期從2月24日至2月27日，共四日，橫跨228連續假期。展覽地點位在大臺南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行只要3-5分鐘距離，大眾交通便捷，周邊停車場充足。參觀入場方式，專業人士憑名片免費換證入場；一般民眾填問卷，即可免費入場，更多詳情至官網(https://cec.ctee.com.tw/autoshow/)查詢。