宜蘭綠舞「經典日式假期」一泊二食住房專案 享衣食住玩新風貌

舞饌日料全新裝潢迎客 主廚無菜單高級料理驚艷味蕾

全台唯一以日式主題園區及道地日式體驗聞名「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，自即日起至6月30日推出「經典日式假期」一泊二食住房專案，全新推出「Hakama文青袴」體驗別樣的日式摩登裝束，還可享用舞饌心舞會席料理、Villa房型全新推出的無菜單高級料理，以元氣滿滿的旅程開啟嶄新的兔年。

宜蘭綠舞推出的「經典日式假期」可享衣、食、住、玩日式體驗，四人入住平均每人只要3,750元起，民眾可挑選換穿經典浴衣或和洋兼容的大正洋裝，還有祭出全新「Hakama文青袴」體驗日式摩登裝扮，無論在專研考究的大正場景或5.7公頃日式園區拍照打卡皆吸睛爆紅社群；享用舞饌心舞會席料理、Villa房型享全新無菜單高級料理，每人再加贈100元清酒折價券；體驗專人傳授正統的抹茶課程，親手製作日式抹茶，感受一期一會的品茶文化，套房或Villa賓客另享抹茶或和菓子體驗二選一；大小朋友都瘋玩的跳跳床及室內攀岩，展現運動魅力盡情舒壓；冬季寒冷天氣最適合浸泡風呂裸湯享受精油湯池放鬆身心靈。

全新推出的Hakama文青袴，可暢遊日式主題園區，不用出國也能感受濃厚日本韻味。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

綠舞日式主題園區內的舞饌日料餐廳，全新打造吧檯座位區，推出匠心獨具的Omakase無菜單高級料理，板前席沉穩低調的用餐環境可沉浸在主廚打造的舌尖饗宴，每位1,980元起，於用餐7日前預訂。擁有18年深厚經驗的日料主廚吳侑霖講究食材本身的滋味與季節感，堅持每日親至宜蘭大溪漁港選購新鮮魚獲，依當季豐盛產物結合巧思與精湛手藝呈現出盤中美味，充份展現日料職人精神。

主廚團隊每日親至宜蘭大溪漁港選購新鮮魚獲，推出無菜單料理，以精湛手藝結合當令食材述說產地故事。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

賓客可近距離欣賞主廚料理時的專注姿態，增添許多彼此的互動與溫暖。清酒作為日料的靈魂之一，可襯托出時令料理的鮮活美味。舞饌日料現場有SSI日本清酒唎酒師駐店並提供專業的清酒餐搭建議，延續料理的風味來作推薦。唎酒師提供親切細膩的服務，親自為客人介紹清酒特色、知識及品飲技巧、故事的交流，讓用餐客人感受賓至如歸服務。

全新一年的到來，舞饌心舞會席每位1,380元+10％，在新一季菜單設計上以當季新鮮食材為主，還添加許多過年元素，包含前菜「精選五品盛合」結合台日經典年菜的起司鬆風燒、海老鮮蔬卷、水梨烏魚子、青蘋鴨胸卷、橙醋鱈魚肝，有著祝福賓客長壽多福之意；「黑毛豚唐揚 紅酒味噌醬」則嚴選宜蘭噶瑪蘭豚腰內肉，酥炸香脆佐以特調法式紅酒赤味噌醬；「潮汁海鮮玉子蒸」以鋪滿的海鮮吸附生海苔勾芡醬汁讓每一口都順滑鮮甜，內層還可品嘗象徵平安幸福的年糕；將放山雞腿、金色栗子及蔬菜炒香後與礁溪溫泉米一起蒸煮「桂丁雞板栗御飯」，寓意新一年發財如意；最後的甜點以「手做草莓大福」，讓客人化在嘴裡甜在心裡，且一生都有福氣！

舞饌心舞會席每位1,380+10％，再加贈每人100元清酒折價券。圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

心舞會席於農曆春節除夕至初三（1月21日至24日）限定每位1,580元+10％。詳情可查詢官網：www.dwsresort.com.tw 或服務專線：(03)9603-808。(禁止酒駕‧飲酒過量有害健康)