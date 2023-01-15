感謝企業贊助商與個人 TPGA特辦2022台巡賽南部感恩餐會

2022台灣PGA巡迴賽南部感恩餐會1/12晚在高雄國賓飯店圓滿劃上句點。餐會共有50多位贊助廠商及貴賓出席，TPGA在餐會上特別感謝南部所有的企業贊助商與個人，也在現場播放2022台巡賽選手傑出成績表揚頒獎典禮的影片，包括TPGA台巡賽丶ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、及年度新人獎。

這是TPGA首次舉辦台灣TPGA台巡賽南部年終感恩餐會，TPGA理事長陳榮興表示，除了為表達對南部贊助廠商近幾年熱情支持的最深感謝之意，另方面也考慮南部贊助商免於北上的舟車勞頓，因此特別首度舉辦南部年終感恩餐會。

2022年台灣PGA台巡賽事在疫情趨緩，政府控制得宜下，每場比賽順利進行，並在2022年12月25日圓滿結束最後一場比賽！台巡賽總計有14場，加上一場邀請賽，挑戰巡迴賽共9場，總獎金額共計一億零989萬7500元。2022年有三場台巡賽及六場ThreeBond挑戰巡迴賽是在南部球場舉辦，亦是由南部各企業廠商冠名贊助主辦，包括台巡賽的肇喜登峰巡迴賽長華公開賽在信誼球場丶肇喜登峰巡迴賽美津濃公開賽在班芝花球場丶高雄公開賽在高雄球場。ThreeBond挑戰巡迴賽的班芝花開幕站在班芝花球場丶南台灣挑戰賽在信誼球場丶模範父親挑戰賽在高雄球場丶仰德挑戰賽在大崗山球場丶明安挑戰賽在信誼球場及福興挑戰賽在高雄球場。

南寶球場協理李清良(左起)丶南寶球場總經理陳文得丶TPGA理事長陳榮興丶TPGA秘書長劉克倫丶斑芝花球場總經理鄭博元丶信誼球場總經理林壬林丶經理吳麗光及副理事長陳元車(右一)在感恩餐會合影。圖／鍾豐榮攝影



日昨的南部年終感恩餐會上，柏緯集團總裁吳建明表示，去年除了繼續冠名贊助挑戰巡迴賽以外，也另介紹一位好友，增加冠名贊助了一場挑戰賽-模範父親挑戰賽！今年台巡年度獎金王與最佳球員獎是詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王與年度新人獎是余松柏丶肇喜登峰巡迴賽獎金王為劉嚴鴻。

台灣福興工業公司2022年是連續第四年加碼提供台巡賽年度獎金王ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王球員各台幣30萬元獎金；另外也加碼提供台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽年度第二名與第三名的選手各20萬元及10萬元獎金，獲得獎金選手分別是台巡賽的李玠柏與洪健堯，挑戰巡迴賽的王宥崴及沙比亞特馬克。而今年台灣福興工業公司董事長林瑞章還宣布，將再加碼提供台巡賽與挑戰巡迴賽年度獎金排名前三選手各50萬丶30萬及20萬獎金，共台幣200萬元。