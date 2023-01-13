用愛守護 英紡ATTITUDE抗菌內褲伴你健康享受精彩生活

冬春交替之際，面對氣溫與環境的變化，身心所要承受的壓力較大，想要維持健康，更要從衣食住行的細節處著手。英紡ATTITUDE 採用Protimo抗菌纖維設計而成的「防異味抗菌無縫」男女內褲系列，便是現代人守護健康不可或缺的貼心好伴侶。

為避免因氣候潮濕及分泌物產生異味及滋生細菌，英紡ATTITUDE採用了TTRI （紡織產業綜合研究所）研發的無毒無刺激Protimo抗菌纖維，設計成防異味抗菌無縫內褲，優勢在於有效減少異味並保持清潔，以無縫結構製成，更能減少接縫對肌膚造成的不適。

此系列產品特色在於使用柔軟透氣的布料，如同第二層肌膚一樣舒適，以愛為初發心，為你提供最溫和的支持，以貼身衣物守護健康。透過有效測試，即使經過 50次洗滌，內褲仍然有效抗菌。

此外，一體成形的獨特織法，使內褲可以實現完美的三維貼合，加上褲身由針織機直接用紗線編織而成，並非如傳統款型一般透過裁剪和縫製，因而具有極高彈性與服貼度，適合各種體型需求。

穿上英紡ATTITUDE 的Protimo系列內褲，彷彿第二層肌膚一般的無壓力極度舒適感，讓喜愛運動的你即使運動一整天也不會產生異味，可以輕鬆自在享受生活中的每個片刻。

英紡ATTITUDE 的Protimo系列男女內褲於2022年上市，即刻在國內與歐美內著市場獲得熱烈的迴響，在歐美的亞馬遜購物網站中，消費者更讚譽ATTITUDE 的Protimo系列內褲「精細的工藝，完全滿足我的需求」。2023年開春之際，則分別在男女內褲系列推出新品，回應更多消費者的需求。

女內著部分，全新推出了大尺碼友善的Protimo系列女內褲，提供由 M-3XL等尺碼選擇，延展性極佳，兼具超高彈性為一般內褲的五倍，讓不同身形的女性都能穿出舒適自在。

男內著部分，則全新推出了Protimo系列男性四角內褲，延續三角褲型所展現的 Protimo布料優勢，提供更豐富的款型選擇。此外，男內著還有硃砂紅與海軍藍新色上市，讓男士們由裡到外都能穿出摩登時尚。

以 100% 的愛為核心，英紡ATTITUDE致力於使用珍貴的天然材質與功能性材質，以最高水準的舒適與健康為首要考量，運用簡約優雅的設計，提供輕巧、柔軟且深具環保意識的產品，期盼能陪伴你度過精彩的每一天。