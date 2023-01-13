中壢SOGO百貨 喜兔新春超高加碼回饋

玉兔迎春添新象，喜兔新春福氣來！中壢SOGO百貨在1/22(日)大年初一~1/29(日)春節期間舉辦喜兔迎春的新年檔期，不僅有超高回饋的促銷加碼，還有近20場新春超精彩活動，希望大家都能在新的一年：好運旺旺來。

每到大年初一最受大家期待的，就是買福袋，今年大年初一，中壢SOGO福袋每袋售價$500~2000元不等，福袋內容的價值相當超值，獎項內容精彩豐富，包括各樓層全區可用的抵用券，特別受到矚目的是7F福袋，其中最棒的獎品包括Dyson吸塵器、Oral-B微磁電動牙刷、SAMSUNG平板、Panasonic極潤奈米吹風機…等，最高回饋達將近7倍相當吸引人，還有5F PORTER福袋商品，排隊必買商品之一，售價$2,999元，內容物價值$8,500~$11,000元，新春過年一定要到中壢SOGO買福袋。

初一還安排有川劇變臉。

中壢SOGO百貨黎冠里店長表示1/22(日)大年初一到1/29(日)初八，來中壢SOGO參加『揚眉兔氣扭蛋趣』贈獎活動，全館消費滿$10,000元，有機會得到光陽機車、iphone 14、APPLE WATCH、1,000元購物金…等獎項，超多好康。刷卡禮部分與11家銀行合作，祭出刷卡最高8%回饋好康活動，國泰世華CUBE卡最高回饋4%之外，還同享歲末8%回饋，合計12%回饋無上限；SOGO NEW APP會員早安禮，1/22(日)~1/26(四)期間，單筆消費2,000元，即可兌換「粉開運兔兔暖手枕」。另外還推出特別企劃，萌兔迎春桃園市市民卡早安禮，1/27(五)初六~1/29(日)初八使用SOGO APP消費滿2,000元並出示桃園市民卡，即可兌換「萌兔造型乾髮帽與洗臉束髮帶」，每日早鳥限量200份；各樓面推出滿額禮、加碼送及抽獎活動，回饋超高，就是要讓大家新年來SOGO福氣滿滿。

2023兔年新春限定彩妝齊發，討喜紅唇強勢回歸，各大美妝品牌祭出添好運的限定彩妝，迪奧DIOR新年珍藏系列，以十二生肖概念以及迪奧引以為傲的花朵，創造2023迪奧絕美新年星空圖騰，紅色金色大氣優雅的色選搭配，創造尊榮奢華的贈禮氛圍。亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉餅金杏墨韻限定版，充滿新年馥郁奢華感與祝福寓意，同時也可成為隨身低調奢華的精品配件。M.A.C緋紅流金新年限量系列，溫暖亮眼的赤橙漸層外包裝，及粉體寓意吉慶有餘、吉祥豐收的幸運立體浮雕，帶來滿滿的新年祝福。1/22-1/29於化妝品區單筆消費滿10,000元贈卡通U型頸枕；16,800元可再參加扭蛋樂一次，有機會獲得APPLE watch series 8及SOGO商品券等多項好禮。

黎冠里店長表示，同時，為了讓小朋友可以開心放寒假，1/19(四)~2/12(日)期間，在10F特別活動廳舉辦「童玩兔”Together 新春懷舊童玩展」，不只讓小朋友體驗不插電懷舊童玩的魅力，也讓大朋友如同穿梭時光隧道一般，透過五大展區「經典50年代童玩展示區」、「復古小學堂區」、「鐵皮玩具區」、「童玩體驗區」、「懷舊童玩打卡區」找回自己滿滿的童心以及最初兒時記憶裡的溫暖與動力。活動現場除了有打卡送好禮、集章換好禮、也有玩玩弄弄手作DIY，讓家長與小朋友們歡樂互動，留下最可愛的笑容與無限美好的回憶，喜歡童玩的大小朋友們千萬別錯過。迎接即將來到的兔年，1/20(五)~2/12(日)在8F還有大桃園獨家「玩玩兔miffy in桃園」，由荷蘭插畫家迪克.布魯納創作帶來各式miffy童趣商品，讓您新年揚眉兔氣，宏兔大展一整年。

初四-新春迎財神 財運滾滾來。

此外，新年就要來拍美照，中壢SOGO百貨1樓廣場喜兔迎春氣氛裝置藝術，可愛的三隻兔兔成為中壢地區的最佳拍照打卡點，可愛模樣征服大小朋友的心，許多顧客都搶著來拍照，一起開心迎春。新年張燈結綵，充滿喜氣的大紅燈籠高高掛，喜兔年絕對是要給大家福氣滿滿。

總括新春期間中壢SOGO準備精彩的1樓廣場表演活動有：初一早上10:30「祥獅獻瑞賀新春 大吉大利喜臨門」，熱鬧的祥獅獻瑞加上震撼神鼓表演，為新的一年帶來好兆頭！初一下午4:00「川劇變臉」–年味滿滿的變臉表演，展現精湛的傳統技藝。初二~初四 每日早上11:00「和財神有約 試手氣拿發財金」，歡迎大家闔家一起來試試手氣，和財神爺一起玩骰子樂，贏了可獲得發財金一份。初二下午2:00「傳統特技戲法」。初三下午2:00「轉碗表演秀」。初四「新春迎財神 財運滾滾來」，財神爺下午兩點在中壢SOGO發送金元寶糖果，讓大家新的一年財源滾滾來。初五下午2:00十樓特別活動廳「新春財神爺捏麵人手作DIY」。初六下午兩點、三點、四點，各三場「綜藝達人秀」，邀請街頭藝人帶來一場又一場精彩萬分的表演。初七下午兩點、三點、四點，各三場「人入氣球魔術秀」。初八下午兩點、三點、四點，各三場「小走互動扯鈴立方體表演」。大手牽小手藝起同樂，開開心心過新年。