Spirit Of Hven 有生命的威士忌

瑞典南方有一座小島，在瑞典與丹麥之間的厄勒海峽上，得天獨厚的地理環境，水、大麥、玉米及裸麥皆來自於島上的小農有機契作，​​​​從穀物的浸泡到發麥、烘麥、研磨等，在這座島上完成所有事情，最後手工封蠟裝瓶這些有機烈酒。

老闆兼首席調酒師的亨利·莫林 (Henric Molin) 是一位理性的化學家，同時也是一位感性的調酒師，經常被描述為“完美主義者極客”（Geek）。他曾說過「Spirit of Hven 酒廠的特別之處在於，整個過程的設計都細緻入微，以便能夠掌控所需香氣及風味的提取和創造，並以環境友善的生產方式進行。」2008年，赫文酒廠落成，蒸餾​​第一批新酒，由亨利·莫林的兒子查理，親手蓋上第一桶橡木桶。

科學製酒

通過擁有瑞典最重要的感官實驗室，配備出色的模擬鼻子及配備從 GCMS 到 HPLC、分光光度法等設備的科學實驗室，可以規劃、控制和確保烈酒的香氣和風味特徵。

赫文酒廠的特殊製程

「長時間發酵」經過長達7天的發酵時間，初次發酵使用自家培養的葡萄酒及莓果酵母菌帶來酒精及芳香物質，60小時後，由乳酸菌發酵帶來更多的酯類與芳香物質，使麥芽原酒有更多風味層次。

「獨特穀物威士忌的蒸餾法」先於3000公升壺式蒸餾器初餾，再經過傳統復刻的木造科菲式蒸餾器進行連續蒸餾，最終放入精心挑選的美國全新白橡木桶中熟成。

「世界最小壺式蒸餾器之一」於1500公升壺式初餾器，與750公升的壺式再餾。而尺寸小、壺頸短的蒸餾器讓酒液在蒸餾過程中與銅的接觸面積也相對小，蒸餾出來的原酒就會保存非常多的風味物質，風味會比較濃郁。

赫文島以丹麥天文家第谷·布拉赫、他的城堡 Uraniborg 和他的觀星堡 星來堡（Stjerneborg） 而聞名。在赫文酒廠的許多烈酒中都可以找到對第谷·布拉赫或宇宙的暗示，所有這些酒液都裝在獨特的三角錐瓶中。

赫文酒廠的品項：

金星 裸麥威士忌：裸麥威士忌的極致，榮獲 NYISC 2021 紐約國際烈酒大賽雙金牌。具有優雅和天鵝絨般的口感，具有鹹甜、深沉的木質甜香。酒精含量為 45.6%。在美國白橡木桶中熟成5年以上。這款威士忌的風味包括八角、瓜子和黑糖，沙士糖般的尾韻。

水星 單一玉米威士忌： 世界最佳玉米威士忌，榮獲 WWA 2020 世界最佳玉米威士忌。酒精含量為 45.6%。在美國白橡木桶中熟成3~8年以上，口感綿密柔順，帶有誘人的香氣。這款威士忌的風味包括熟香蕉、青蘋果、奶油，牛奶糖般的尾韻。

第谷之星 單一麥芽威士忌：這個名字取自 第谷・布拉赫，早在 1572 年就觀測到的超新星。酒精含量為 41.8%。榮獲 SFWSC 2018 舊金山世界烈酒大賽金獎，它是一款中度泥煤的單一麥芽威士忌，而生產是選用三種不同麥芽與三種不同的橡木桶。風味包含菸草、咖啡豆及可可豆，煙燻龍眼木般的尾韻。

赫文 有機琴酒：採用手摘草本植物，浸泡在橡木桶熟成的中性烈酒中再進行壺式蒸餾。帶有柑橘、椒香和香草的香氣，薄荷糖、甘草般口感。酒精含量40%。

花瑞股份有限公司

2019年疫情的嚴峻下，我們面對生命的問題，導致於我們對宇宙的探索，讓我們有更多的時間思考及探索既有的環境及新興，而因緣際會下，透過友人的介紹讓我們遇上了同樣對於烈酒充滿好奇與探索的赫文酒廠。

在創立公司之前，公司代表董冠熏對威士忌這個行業憧憬許久，拜訪許多國家的當地酒廠，及國際知名的酒展，醉心癡迷於生命之水的奧秘，

花瑞的每一款酒都經過嚴格挑選，傳達著當地的風土人文，我們相信品飲不單單只是喝酒這麼簡單，而是一種藝術，一種生活，我們透過品飲傳遞這份美好。

而對於琴酒、伏特加及阿夸維特的引進，則是因為出身調酒界的品牌代表 林育誠，具有獨到的見解，認為全球白色烈酒浪潮已經席捲台灣了，喝琴酒蔚然已成為一種時尚。

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