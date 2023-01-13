「酒齡特厚」新春「滿懷財寶 肌肉財神爺-旺財酒」限量888組

春節連假期間，許多民眾習慣安排財神廟祈福走春，身為台灣十大財神廟的石碇五路財神廟在今年推出換錢母等活動，高粱酒專賣店「酒齡特厚」執行長高建碩突發奇想，以財神爺做造型，設計出話題性十足的巨無霸肌肉財神爺造型酒，讓民眾在春節送禮時，更增添文創設計感，喜迎嶄新兔年。

位於新北市石碇區的五路財神廟是香火最鼎盛的財神廟之一，面對一座酷似金元寶、象徵聚財的寶山，金碧輝煌的建築更是打卡的著名景點。每逢春節期間，廟方都會舉行虎爺換錢母、擲筊求發財金活動，吸引上萬民眾前往朝拜，沾沾財神爺的喜氣。

五路財神廟以「武財神」趙公明為主奉，與招財使者、進寶天尊、納珍天尊、利市仙官併稱五路財神，適合想創業，或在外奔波的行業如：推銷、軍警、建築、漁農業，祈求好運與財運。但現代人往往追求事業容易忽略身體，酒齡特厚執行長高建碩表示，如果財神爺能夠擁有健美身形，象徵招財之餘，也保佑信徒健康，因此以「健康」、「發財」雙贏為創作理念，並結合武財神的強悍的形象，打造限量「滿懷財寶 肌肉財神爺-旺財酒」。

高粱酒專賣店「酒齡特厚」以財神爺做造型，讓民眾在春節送禮時，更增添文創設計感，喜迎嶄新兔年。圖／酒齡特厚提供

消息一出在網路引發討論，罕見高達近60公分的赤膊財神爺，奢金巨無霸身形展現霸氣肌肉線條，視覺效果震撼十足，堆滿金幣元寶的底座內裝金門皇家56°甕藏五年陳高，讓飽滿的酒酯口感更增添新春貴氣，是今年必收藏的珍釀酒品。

「滿懷財寶 肌肉財神爺-旺財酒」限量888組，另外特別推出獨一無二的生日編號365組，建議售價$13,888元，於1/13開放預購，預計5/1財神爺誕辰前出貨，詳情洽詢「酒齡特厚 高粱專賣店」門市。

※提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。