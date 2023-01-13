曾莞婷代言《神迹幻鏡》 化身「神鏡女王」超吸睛

長達10天的農曆年假期，手遊業者看準商機！ 由艾肯娛樂打造出MMORPG 手機遊戲《神迹幻鏡》， 找來在任何角色轉換怡然自如、副業也做的有聲有色的「女神」曾莞婷 代言手機遊戲 ，跨領域大突破，化身「神鏡女王」，充滿百變的風格，讓人看得目不轉睛。

其中，廣告金句「又勾安抓」成了網友爭相拿來kuso與混搭烙台語對戲，拍成短片，甚至連藝人紀言愷都參戰，除此之外，遊戲廠商宣傳頻頻加碼，推出一波又一波超有梗又無厘頭的短片，像是最新一張短片為，以在虛擬世界不小心電爆老闆被抓包，為了在職場上生存，只能無條件加入老闆的戰隊，充滿無奈的小職員，遊走在虛實之間的短片，讓不少網友看了會心一笑。

「女神」曾莞婷，代言手機遊戲《神迹幻鏡》化身「神鏡女王」，充滿百變的風格，讓人看得目不轉睛。圖／擷取自神迹幻鏡-icanFB

事實上，這次不僅廣告金句引發熱議，「女神」曾莞婷的影片以最高規格的方式製作，一會化身成女強人，一下又表現出充滿心事的樣子，多變得角色與造型變化，讓人看得目不轉睛，就是期盼能帶領玩家，能夠打破鏡界、創造神迹。

這次由艾肯娛樂打造出MMORPG 手機遊戲《神迹幻鏡》，無論從場景又或者是多元的副本都能感受到業者滿滿的誠意，以唯美的仙俠世界場景做為主軸，另外，不管是要單人對決又或者是邀請樓底揪樓下一起組隊戰鬥，也有各式各樣的PK玩法，要讓玩家從現在開始，練功升等一路到過年，怎麼玩都不會無聊。