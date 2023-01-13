獲紅點設計大獎『Samsonite BEAMIX智能行李箱閃亮登場』

指紋解鎖前沿科技 開箱迎賓亮燈 頂級未來行李箱帶你領略城市無限可能

在行李箱上跨越窠臼，持續引進新穎便利科技，百年行李箱品牌Samsonite致力帶給旅人超乎期待的五感體驗，這次，於疫情漸緩旅遊風潮再起之時，Samsonite不只要承襲過去行李箱耐用、輕盈又兼具美感的優點，更突破性地加入科技指紋解鎖及開箱亮燈等迎賓功能，正式於台灣尊榮推出『Samsonite BEAMIX－指紋辨識智能行李箱』，為追求創新與效率的旅人照亮精彩旅途，盡享無限可能！

指紋辨識智能 開箱迎賓亮燈 專屬尊榮頂級享受

BEAMIX系列行李箱除了配備安全TSA海關密碼鎖，更貼心搭載高科技指紋解鎖功能，人性化的生物識別技術獨一無二，擁有足夠的複雜度來確認用戶身分，讓開箱更加快速順暢且便利，再也不必擔心久未使用行李箱而忘記密碼的風險！另外基於親友共享使用行李箱的考量，除了用戶本身的指紋紀錄以外，還可新增多達20個指紋至系統，智能旅遊質感再升級！

與全新指紋解鎖功能一併升級的還有解鎖開箱的瞬間，BEAMIX設計於箱前logo同步亮燈6秒鐘，精緻尊榮感受彷如Samsonite沉穩細語的歡迎，並在接下來旅程的每次開箱都溫柔陪伴，被無盡尊榮感所包圍，感受未來科技的美好！

精緻尊榮感受彷如Samsonite細語無聲的歡迎。業者/提供

簡約配色搭配精緻細節 BEAMIX注入未來極簡新時尚 陪你闖蕩世界無所畏懼

BEAMIX擁有20吋和26吋兩種尺寸，外觀揉合未來極簡主義設計理念，20吋前開式登機箱有3款經典配色可供選擇。簡約不敗的時尚白搭配藍色、海軍藍與香檳金的高級配色，以及霸氣黑加上金屬映襯的色系。

呼應品牌永續發展理念的邁進，白色箱款外殼部分採用Sony半導體製造獨家的回收材料創新重製，其中“SORPLAS™”環保材質，經數十年研究開發而成的成果技術，99%皆是由回收塑料瓶罐製成、擁有耐用且堅固特性。此外還採用Recyclex™ 再生環保rPET內裡及拉鍊！

在行走使用拖拉方面，品牌同樣潛心思慮，輪軸採用Samsonite獨家Aero-Trac™II懸掛避震輪設計，能有效抗震並降低噪音，確保旅行使用順暢、減少身體勞累與負擔，讓你的旅行更加輕鬆自如！

BEAMIX 海軍藍 20吋 NT$24,800 。業者/提供

內裝方面，應用組織化分層，如前開箱內附有筆電與平板專屬收納隔層、可拆卸式分隔板等精心規劃設計，以及想帶任何紀念品都不用擔心容量的可擴充特性！而為了讓後疫情時代的出遊更加安心無憂，更導入全新Microban®抑菌科技處理的提把、拉桿及內裡，有效減少異味和產品老化。

永恆追求、力求精進，Samsonite一直以來不斷追求創新與突破，新推出的BEAMIX指紋辨識智能行李箱絕對是其中一個傑出的代表作，幫助旅人解決旅行時忘記密碼的不安，解鎖亮燈的瞬間，更帶給旅人不一樣且尊榮的體驗！感受智能旅行帶來的優雅和便利！