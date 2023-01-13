台中港酒店「兔來運轉˙好禮轉不完」抽萬元套房

「兔來運轉˙好禮轉不完」獎項「親子主題房」價值$16,800。圖／台中港酒店提供

春節即將到來，飯店業者紛紛推出活動專案搶商機，位於台中海線台中港酒店，首次攜手台灣伊日生活「一日茶道」，特別為在地旅行結合特色香氛，將旅行氣味帶回家，以經典「花卉香調」、「果實香調」、「森林香調」三款不同氣味搭配香氛卡方式，讓貴賓攜帶回房內體驗並達到身心靈全然綻放。

台灣氣味旅行專案「豪華雙人房」。圖／台中港酒店提供

專案即日起至2023年3月31日止，推出「台灣氣味旅行」豪華雙人房與雅緻家庭房，依房型贈送翌日自助百匯早餐吃到飽，除了專屬旅行香氛卡帶著走，再加碼贈送限量版商品-豐收南果-果然好皂茶罐禮組乙組(價值$680元)。享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN世界球池，貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務，高CP值主題旅遊新選擇，讓您輕鬆享受假期時光讓美好的旅行記憶延續，盡藏屬於您最有溫度的港灣旅行氣息。

台灣氣味旅行專案，盡享在地氣息。圖／台中港酒店提供

台中港酒店為回饋長期支持的貴賓，特別於新春期間推出「兔來運轉˙好禮轉不完」幸運搖獎機活動，活動期間2023年1月20日至29日，於館內消費累計滿500元即可參加抽獎。這次台中港酒店準備500份好禮要來送給貴賓！獎項包括價值$28,000「港口套房」、$16,800「親子主題房」等多項豐富獎項，及讓大小朋友為之瘋狂的台中港酒店吉祥物「鷗嗨呦」，新春期間邀請貴賓試手氣，把握機會抽大獎。

台中港酒店「樂滿地自助百匯」早餐。圖／台中港酒店提供

除此之外，台中港酒店新春活動好康不間斷，財神爺不定期發放新春賀卡，賀卡上還有回饋優惠呢！自1月21日至3月31日憑新春賀卡截角，享FUN世界兒童99元入場優惠（原價$150元）及PIER88餐飲9折優惠券(服務費另計)。貼心滿足大人小孩的參與感，與豐富您的視覺及味覺饗宴，創造難忘的美好回憶！

訂房專線：(04)-2656-8888轉9 (訂房組) 。台中港酒店官網： www.tchhotel.com。