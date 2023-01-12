北投麗禧頂級鍋物熱呼呼 吉祥優惠千元有找

東北季風報到一波一波逐步來臨，禦寒的準備依舊不可輕忽。北投麗禧溫泉酒店為此在秋冬期間推出頂級暖心鍋物，湯品單點從320+10%元至560+10%元不等，好評熱銷的酒香麻油雞煨飯3人份更打出880+10%元的吉祥優惠，在即將迎來兔年的同時，期許以星級主廚精湛手藝與甜甜的價格，獻給貴賓更多溫暖與溫情。

「麗禧桑拿牛湯」寒冬送暖價每人560+10%元

北投麗禧溫泉酒店以精緻台菜聞名的雍翠庭中餐廳，除了擁有丹鳳山環翠的景緻讓人心曠神怡，優質的桌邊服務亦經常為人所津津樂道。除了經典的晨之光台式早餐外，令許多用餐貴賓印象深刻的「麗禧桑拿牛湯」，係將嚴選美國Prime等級無骨牛小排與新鮮時蔬鋪於特製石鍋內，服務人員在餐點上桌後，旋即以熟練手勢、由內而外畫圓方式，淋上加入牛筋膜、白蘿蔔、蔬菜等，由主廚監製、熬煮24小時的醇厚牛肉湯汁，透過燒透的石鍋再次加熱高湯，彷彿為頂級牛小排肉進行了一次三溫暖，靜待約莫兩分鐘，即可品嚐軟嫩牛肉與清甜湯頭。

有別於台南傳統的溫體牛肉湯，有時還會搭配青蔥、洋蔥或其他沾醬食用，雍翠庭中餐廳表示，北投麗禧嚴選油花分布均勻頂級牛肉，切片厚度適中，吃起來不柴、不油、不腥，研製高湯亦帶有細緻的層次，因此雖是先前一泊二食的晚餐菜色之一，其美味餘韻卻讓許多貴賓流連難忘，後續紛紛詢問此道湯品是否續推，而使得當下創造出每五人(次)即有一人點餐的盛況，堪稱雍翠庭之搶手湯品。

酒香麻油雞煨飯傳承自老祖宗的家常祛寒聖品，復經麗禧雍翠庭主廚巧手煨成一道寒冬暖心鍋物。圖/北投麗禧提供

「酒香麻油雞煨飯」暖到心坎價三人份880+10%元

北投麗禧知名頂級鍋物「酒香麻油雞煨飯」，則是將台灣人冬季最熟悉的祛寒湯品-麻油雞酒入菜，精選昔日本天皇御用之台灣越光米，洗淨後浸泡於純米酒中一晚，讓酒香完全被米粒吸收；之後再以小火慢煸麻油與老薑，此道工序相當耗費心神，並十足考驗師傅控制火侯功力，過與不及皆無法使薑片在煸乾後帶出濃濃麻油香氣。麻油老薑加入生米先翻炒後，再進入蒸籠，持續拌入枸杞、切丁杏鮑菇與仿土雞腿肉增添多重口感，即可溫暖上桌。寒冷的冬季裡，享用熱騰騰、香噴噴的麗禧酒香麻油雞煨飯，也不怕外頭如何冷颼颼，加上每鍋880+10%元的吉祥數字優惠，其「熱」門程度自然不言而喻。

北投麗禧溫泉酒店雍翠庭中餐廳，以精緻台菜以及環翠、東方典雅的氣息聞名。圖/北投麗禧提供

新春初一至初五暖冬獻禮套餐每人2,580+10%元起

即將迎來新卯兔年，北投麗禧早已為暖和大家的春節做好準備。大年初一至初五(1/22-1/26)特開「午間精典套餐」，主廚精心規劃雍翠迎賓一品膳、姬松茸花膠燉雞、八味金蒜北海道鮮干貝、樹子瓜蓉蒸龍蝦、薏仁野菇燴絲瓜、金沙烏魚子炒飯等菜色，開啟用餐來賓兔年的好胃口，禧兔迎春價每人2,580+10%元；「新春典藏套餐」，除迎賓一品膳外，極度挑戰掌廚功力的一品花膠佛跳牆、塔香三杯龍蝦球、櫻桃木燻澳洲和牛頰、梅菜鮮露龍膽石斑，皆出現在迎新春午、晚餐的菜單之中，再包含酒香麻油雞煨飯，就是要在開春之際為您暖手、暖胃、暖心房，如此極致珍饈每人3,080+10%元，願您新的一年一切如瑞兔一躍而上。

北投麗禧推出桑拿牛湯、酒香麻油雞煨飯等頂級鍋物，讓北投山區上空的冷空氣透露出一股暖流，新春不論單點、套餐，都讓人吃在嘴裡、暖在心裡，祝福來年能夠揚眉「兔」氣、前「兔」似錦。更多北投麗禧頂級暖心料理資訊、預約請詳洽2898-8888。