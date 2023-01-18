aifian 《人生裝備碰碰胡》即刻登錄賺發財金

新年紅包到！即刻登錄汽、機車至 aifian 現賺 168 元發財金

迎新春，把握機會賺發財金！春節期間，aifian 特別推出《人生裝備碰碰胡》活動，邀民眾一起登錄裝備賺回饋。只要在活動期間於 aifian App 登錄汽車或機車等裝備，即有機會獲得 168 元發財金，過年添福氣就趁現在！

根據 aifian 官方資訊，即日起至 1 月 29 日，民眾只要將自己名下的汽車或機車資訊登錄至在 aifian App，完成後再到 aifian 官方粉絲專頁活動貼文下方回填表單，即有機會獲得 168 元發財金，名額共 8 名。aifian 將在 2 月 3 日統一抽出 8 位幸運得主，並於 2 月 8 日將該筆發財金統一發放至用戶的 aifian 帳號。

除了誠意滿滿的新春發財金，aifian 也將在官方粉絲專頁陸續釋出兔年專屬慶祝活動，透過《新春刮刮樂》、《猜我聽什麼》等互動遊戲，邀請民眾一起來試手氣、拚好運！積極參與活動的用戶，還有機會抽中最高達 356 元新春紅包！有興趣的民眾不妨將 aifian 官方粉絲專頁設定為「搶先看」，第一時間掌握最新活動訊息。

aifian 作為新型態電商平台，致力於讓用戶一站管理自己的汽機車、手機、數位錢包等裝備。用戶除了可透過 aifian App 隨時掌握物品狀態外，還可以直接在平台上購買、轉售物品。目前，aifian 已和渣打銀行、永豐桃園雲豹隊等數十家廠商開展長期合作，並不定期發布專屬活動回饋自家用戶，民眾可透過註冊 aifian App，多種福利一次享有！