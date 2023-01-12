「FreecitY Microphone盲盒」單月全球熱銷3000份

「FreecitY Microphone」盲盒 逆勢突圍

全球升息持續重創景氣，特別對於區塊鏈市場，多數人都悲觀認為正進入景氣寒冬，然而，在這波浪潮中，全球首款擁有Game-Fi及Social-Fi屬性的Web3.0區塊鏈3D虛擬世界遊戲的《FreecitY》，被譽為年度最受關注的Game-Fi獨角獸，《FreecitY》官方剛推出不久的「FreecitY Microphone」盲盒，直接在一片不景氣中逆勢突圍，自去年底12月5日正式發售開始，至今短短一個月，全球已熱銷超過3000份，在新的一年無懼熊市、一口氣衝出傲人成績。

2022下半年，美國帶頭展開大規模升息、熱錢緊縮後，短短幾個月就讓眾多泡沫如「虛擬貨幣、NFT、交易所」一一被戳破，整個市場，不得不回歸基本面，回頭去重視那些有具體商業模式，有真實消費者需求，能真正創造收益與價值的Web3.0技術的產品與服務。

《FreeCitY》開發商表示，有鑑於今年2023開始，全球Web3.0市場才算進入真正意義上的區塊鏈技術成熟期，FreecitY是全球第一個基於區鏈技術的3D全生態虛擬世界，因應近期爆發的解封潮，全球數十億人對「社交的渴望」大幅增加，同時吸引各大主播、網紅、藝人、藝術家、運動員、創作家，共同打造全新Social-Fi x Game-Fi生態社群平台。我們深信，有真實需求的服務，勢必能在這波熊市中，一舉成為備受矚目的亮點。