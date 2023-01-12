夢幻逸品「萌馥郁大香檳頂級干邑」在台限量上市

2023新春之際，新創的宏盛酩品就為國內的品酩收藏家們，帶來一款專為新世代品味鑑賞家所創作的精品干邑，來自法國大香檳區的「Monfleurie 萌馥郁」頂級干邑，第一代限量款全球發行1,200瓶，每瓶皆獨自編號。萌馥郁問世於2020年底，品牌發想創作者為Ms. Olga Otrokhova，她是位旅居巴黎並在歐美享譽數十載的名模，在她退休轉居紐約後，與在法國干邑400年以上的老酒莊Maison Boinaud (布諾德家族) 攜手合作，打造出新世代的絕美干邑。

代理商宏盛酩品總經理張德武表示，萌馥郁主要使用來自1960年收成的葡萄製作成的生命之水，其中70%以上的酒體為60年老酒，再調和了至少42年以上較年輕的酒，放入橡木桶沉靜後，於2020年底裝瓶上市。台灣是繼美國、法國、新加坡後、全世界第四個引進萌馥郁大香檳干邑的市場，宏盛酩品也特別攜手知名且專業的連鎖菸酒專賣店「買酒網」為大台北地區的獨賣商家，此外還有全台灣的「康齡酒藏」為銷售據點。為了慶賀萌馥郁首次在台隆重上市，宏盛酩品也特別提供首批藏家，每購買一瓶，即贈送來自原廠訂製品牌專屬德國水晶品酩對杯一組。

「Monfleurie 萌馥郁」頂級大香檳區干邑，珍稀典藏絕美的瓶身，是法國最頂級、早年皇室御用的水晶品牌Saint Louis聖路易手工打造；瓶蓋則是由同樣為愛馬仕製作餐具的老師傅以24K雕花鍍金精心製作，每一滴萌馥郁在60年的熟成歲月裡，發展成為一款既複雜又結合香氛、口感與絕佳質地紋理的瓊漿玉液。業者提供

「Monfleurie 萌馥郁」頂級干邑，僅採用法國干邑區裡最上等的大香檳區葡萄來精釀製作、大香檳區昂雅客山坡終年陽光充沛、能培育出最優質的白玉霓葡萄；數百年來，布諾德酒窖、或稱天堂酒窖，費心呵護各種年份最高品質的生命之水。每一瓶乃至每一滴萌馥郁都薈粹了布諾德釀酒大師嚴選的窖藏干邑、魅力非凡，在60年的熟成歲月裡毫無疑問地發展為一款既複雜又結合香氛、口感與絕佳質地紋理的瓊漿玉液。

為了慶賀萌馥郁首次在台隆重上市，業者特別提供首批藏家，每購買一瓶，即贈送來自原廠訂製品牌專屬德國水晶品酩對杯一組；另外也加碼推出迷你版100ML禮盒組。建議售價： NT$16,800。業者提供

「Monfleurie 萌馥郁」頂級干邑珍稀典藏絕美的瓶身，是來自法國最頂級、早年皇室御用的水晶品牌Saint Louis聖路易手工打造；瓶蓋則是由同樣為愛馬仕製作餐具的老師傅以24K雕花鍍金精心製作，如水晶般閃耀、且每一款萌馥郁都以特定花卉為主題，靈動花卉圖案刻於瓶蓋和瓶頸之上，這次首發款以蘭花為主題，象徵優美、永恆與堅貞美好的愛情。每一口萌馥郁大香檳干邑都帶來了一段縈繞鳶尾花和紫羅蘭芬芳的美妙之旅。當酒液於口中綻放時，令人聯想到蜜餞橙和焦糖布丁的美味，豐富多層次的口味隱約透著肉桂和烘焙香料的芳香，誘導出另一奧妙的味道，逐口淺酌，萌馥郁干邑滋味越發濃郁甘醇、口齒留香。萌馥郁獨樹一格、融合精湛工藝及獨特口感的全新頂級干邑，不只自己收藏，也是作為任何節慶禮贈的最佳選擇、彰顯超凡脫俗的品味。

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