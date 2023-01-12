尖山埤春節推「氣墊泡泡樂園」孩童的快樂天堂

文/葉圳轍

擁有百甲山水優美景緻的台糖柳營尖山埤渡假村，春節期間(1月21日至25日)將推出「氣墊泡泡親子樂園」主題活動，邀請大朋友及小朋友們一起歡樂過春節。

尖山埤渡假村表示，該「氣墊泡泡親子樂園」主題活動，除推出520公分高的大財神迎賓祈福外，初一至初四於大草原提供「昆蟲森林氣墊樂園」、「歡樂泡泡秀」、「街頭藝人」及「旭山市集」等活動，邀請民眾一起走出戶外、擁抱大自然，來園區踏青、過節。

尖山埤渡假村強調，今年春節活動特別吸引孩子的目光，除了小朋友喜愛的「歡樂泡泡秀」及泡泡體驗外，今年更有4座大型「昆蟲森林氣墊樂園」，要讓小朋友玩到不想回家。

台糖尖山埤渡假村春節期間推「氣墊泡泡樂園」，是孩童的快樂天堂。圖/台糖尖山埤渡假村提供

此外，活動現場還舉辦「旭山市集」，邀請在地小農帶來農特產品及特色小吃，家長們可在綠草如茵的大草原上，找片樹蔭鋪開野餐墊，來場輕鬆愜意的戶外野餐，讓孩子玩得開心、家長更放心。

尖山埤的夜晚更加精彩，除夕至初四晚間於泳池畔舉辦「星光音樂會」邀請來賓欣賞最迷人的樂團表演，住宿房客還可獲得抽獎券每房1張，憑券可至櫃檯處參加「轉盤歡樂送」活動，有機會抽中999純金紅包袋及多項驚喜好禮，共度開心又難忘的春節假期。

為配合台南市府推廣觀光，民眾於活動期間（依各項活動為主）至德元埤、六甲落羽松、月津港燈節、鹽水蜂炮及東山碧軒寺迎佛祖遶境等活動現場取得相關憑證（活動文宣、旗幟拍照或戳章），即可享尖山埤渡假村住宿平日6折、假日8折（春節期間不適用）、入園門票半價75元（每證限4位）及園內用餐免收服務費優惠。

詳情可上尖山埤渡假村官網查詢：http://www.chiensan.com.tw/。