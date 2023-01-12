桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店推出「客家美食季」

桃園高爾夫俱樂部創新食藝融合客庄獨特烹飪手法 指定餐點任選兩道享八折優惠

桃園高爾夫俱樂部·悅華大酒店緊鄰龍潭客家庄，館內翠庭中餐廳結合地域特性，將傳統中式美饌融合獨有道地客家料理手法，提供饕客不同以往的飲食文化饗宴。飯店主廚團隊透過精湛廚藝及豐富閱歷獻藝，精心規劃多道珍饈佳餚，菜色包括：擁有客家第一名菜美譽的客家鑲豆腐，以豆腐挖洞塑形，加入絞肉後油炸，再以洋蔥、蒜、醬油等進行紅燒調味，主廚獨門燒汁厚薄適中，搭配酥炸過的軟嫩豆腐與滑韌肉餡，豆脂香氣與鮮味完美融合，讓人吮指留香。椒鹽苦瓜蝦，將苦瓜切段均勻裹附酥炸，以蒜苗、辣椒末…等食材，加入溪蝦以大火快炒，最後撒上椒鹽粉提點滋味，入口嗆辣鮮香酥脆爽口不苦澀，清爽滋味好涮嘴。

桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店推出客家美食季。圖／天成飯店集團提供

客家獨特飲食文化擅長將食材曬乾醃製保留風味，傳統經典江豆排湯以曬乾長豇豆搭配豬排骨精心熬煮燉製，甘甜爽口為客家人餐桌必備湯品。仙草燉雞湯，嚴選關西仙草馨香入菜，搭配全雞熬燉2至3小時，肉脂香甜與仙草甘味完美融合，濃郁清香消暑解膩，展現客家文化蘊藏的純樸滋味。韭菜炒鴨血及筍絲炆爌肉為傳統客家菜餚四炆四炒之一，道地烹飪手法保留食材原味，鹹香下飯，為客家宴客餐桌必點菜色。快失傳的古早味瓠瓜乾為客家族群特有美食，主廚選用南投在地瓢瓜，經陽光日曬熟成，待時間淬煉昇華風味，再加入肉絲與醬油等調味快炒，美味瓢瓜炒肉絲上桌，甘甜鹹香下飯好食。

梅菜鮮蒸魚，主廚創意手法融合硬豉、梅菜等經典客家元素，加入獨門豆醬悶燒鮮魚，增添鹹香風味，鮮嫩細膩口感，美好滋味在舌尖慢慢綻放，讓人垂涎欲滴。梅干肉丸子，以飄香梅干菜絲拌入豬絞肉，加入鹽及胡椒簡單調味後紅燒，濃郁甘醇口感香氣，傳承道地客家菜餚，佐以創意改良而成的新客家美味，豐美餘韻於唇齒間流轉縈繞。