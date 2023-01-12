將捷金鬱金香酒店 住房贈送《覓城》門票

今年看見・齊柏林基金會於「齊柏林空間」以《覓城》特展呈現對台灣城市的關懷與省思，新北將捷金鬱金香酒店特別與「看見・齊柏林基金會 」合作，推出「看見淡水住房專案」，本專案邀請旅客自行攜帶牙刷與盥洗用品，不提供一次性拋棄式備品，住宿期間亦不提供更換房內床組及毛巾備品服務，與旅客一起實踐永續旅行。

新北淡水—將捷金鬱金香酒店榮獲「金級環保旅館」認證，「永續、環保、自然、生態」更為將捷集團永續發展的核心價值， 今年度特別與 「看見・齊柏林基金會 」 合作，期盼旅客們一起重溫看見台灣的深刻感動，即日起至12/29（五）推出「看見淡水住房專案」雙人入住NT$4,300+10%起，專案包含河畔餐廳舒活早餐以及望高樓無酒精飲料券（上述皆以計價人數計算），每房贈送齊柏林空間《覓城》特展門票及主題贈品乙份， 此外，本專案不提供一次性拋棄式備品，以及住宿期間不提供更換房內床組及毛巾備品服務，以最小的碳足跡減緩環境衝擊，減少大氣中碳排放量，降低對自然環境造成的損害，展開一趟永續環保旅程。訂房專線：02-2621-1918。

「齊柏林空間」位於淡水老街—得忌利士洋行後棟，從2019年四月開館至今一共展出四次特展，每年的年度特展皆吸引許多人到訪參觀，從《見山》、《逐岸》、《映河》後，第四檔特展《覓城》於去年12月28日正式開展，前三次特展以自然地景環境為主軸，這次特展回歸到居住城市環境，共分為「輕盈與隱蔽・城市的觀看」、「直覺與記憶・城市的符號」、「慾望與夢想・城市的共存」以及「遠望與微觀・城市的度量」四大展區，齊柏林導演曾說：「我們希望有一個怎樣的家，便會有一個相對的城市樣貌」，因此本次特展期望透過視覺影像，引領觀者思考台灣城市的環境關懷。

過往齊柏林導演北台灣飛行拍攝回程必經之淡水河口，淡水夕照景色對齊導來說有一種回家溫暖的熟悉情感，因此，今年邀請旅客們一同入住將捷金鬱金香酒店，用雙眼慢速紀錄淡水河畔的迷人風貌；走訪齊柏林空間，透過如鳥般的視野，探訪城市的故事、感受城市的肌理。

【齊柏林空間】

《覓城》特展：2022/12/28-2023/秋

營業時間：週三至週一 10:00-18:00 （週二公休）

地址：新北市淡水區中正路316-1號（得忌利士洋行後棟）

電話：（02）2629-1996

【將捷金鬱金香酒店】

看見淡水住房專案：即日起至2023/12/29（平、旺日適用）

本專案不提供一次性拋棄式備品，僅供浴巾、毛巾、洗沐二合一、潤髮乳，亦不提供更換房內床組及毛巾備品服務含舒活早餐(依計價人數贈送)

專案內含：

1.贈齊柏林空間主題贈品每房乙份

2.依計價人數提供：齊柏林空間門票、望高樓無酒精飲料券、河畔餐廳舒活早餐

3.客房迎賓點心 及 Mini Bar免費使用乙次

4.可預約2F捷動能手作課程，贈手作DIY每房乙份

5.可預約2F捷動能智能地墊免費體驗乙次 及 健身房使用

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/